Τι είπε ο Σπανούλης για τη μεγάλη νίκη επί της Παρί και τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης για την ευρεία νίκη της Μονακό επί της Παρί και τη μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ
Απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης, λίγο μετά την εμφατική νίκη της Μονακό επί της Παρί με 125-104 για την Euroleague και το ρεκόρ παραγωγικότητας που σημείωσαν οι Μονεγάσκοι.
«Ημασταν πολύ συγκεντρωμένοι, ανιδιοτελείς και υπομονετικοί. Μοιρασθήκαμε την μπάλα, παίξαμε μαζί. Είναι μια σημαντική νίκη. Έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες, αλλά πρέπει να θέσουμε αυτό το ταλέντο στην υπηρεσία της ομάδας.
Και αυτό κάναμε. Όταν παίζουμε έτσι, γινόμαστε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα», σχολίασε ο Ελληνας προπονητής της Μονακό.
Τι είπε ο Σπανούλης για τον Τζόσεφ
«Ο Κόρι (Τζόσεφ) μπορεί να μας δώσει βάθος. Είναι μια μεγάλη σεζόν, και ο Νέντοβιτς τραυματίσθηκε απόψε. Ο Κόρι είναι ένας έμπειρος παίκτης, ένας πραγματικός μπασκετμπολίστας, ένας καλός αμυντικός, ένας καλός συμπαίκτης, ένας βετεράνος. Μπορεί να μας βοηθήσει χωρίς να διαταράξει την χημεία μας. Θα παίξει στο πρωτάθλημα ως βασικός και μετά θα δούμε».
