Σπανούλης: «Η Εθνική δεν είναι μόνο αυτή που παίζει Ευρωμπάσκετ»

Η Εθνική μας ομάδα νίκησε με 91-64 την Ρουμανία στο εναρκτήριο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους παίκτες που βρέθηκαν στο ξεκίνημα αυτού του παραθύρου.

Ο Λαρισαίος τεχνικός είπε στις δηλώσεις του πως Εθνική δεν είναι μόνο εκείνη που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, τονίζοντας τη μεγάλη του χαρά που το απόλαυσε ο κόσμος στις κερκίδες.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Δεν μπορεί παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, σημειώσαμε 90 πόντους και δεχθήκαμε 60. Να ευχαριστήσω το επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις μέρες και τα παιδιά που ήταν έτοιμα να βοηθήσουν. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Δώσαμε 29 ασίστ και υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί.

Η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο αυτή που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στα παράθυρα και σε κάθε διοργάνωση. Είμαι ευχαριστημένος και ευχαριστημένος που ο κόσμος χάρηκε.

Ήταν τεράστια επιτυχία το χάλκινο, φέραμε μια νέα πνοή, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε μεγάλες επιτυχίες.».