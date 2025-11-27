sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σπανούλης: «Η Εθνική δεν είναι μόνο αυτή που παίζει Ευρωμπάσκετ»
Μπάσκετ 27 Νοεμβρίου 2025 | 20:57

Σπανούλης: «Η Εθνική δεν είναι μόνο αυτή που παίζει Ευρωμπάσκετ»

Την ικανοποίησή του για την εικόνα της Εθνικής ομάδας στο πρώτο ματς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα νίκησε με 91-64 την Ρουμανία στο εναρκτήριο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους παίκτες που βρέθηκαν στο ξεκίνημα αυτού του παραθύρου.

Ο Λαρισαίος τεχνικός είπε στις δηλώσεις του πως Εθνική δεν είναι μόνο εκείνη που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, τονίζοντας τη μεγάλη του χαρά που το απόλαυσε ο κόσμος στις κερκίδες.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Δεν μπορεί παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, σημειώσαμε 90 πόντους και δεχθήκαμε 60. Να ευχαριστήσω το επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις μέρες και τα παιδιά που ήταν έτοιμα να βοηθήσουν. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Δώσαμε 29 ασίστ και υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί.

Η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο αυτή που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στα παράθυρα και σε κάθε διοργάνωση. Είμαι ευχαριστημένος και ευχαριστημένος που ο κόσμος χάρηκε.

Ήταν τεράστια επιτυχία το χάλκινο, φέραμε μια νέα πνοή, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε μεγάλες επιτυχίες.».

Headlines:
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν
Europa League 27.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Η ΑΕΚ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, υποστήριξε ότι δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά, ενώ ο Γκαγκάτσης ανέφερε η ομοσπονδία δεν θα απαντήσει στο εξώδικο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία
Μπάσκετ 27.11.25

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ρουμανία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εντός έδρας αναμέτρησης που δίνει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στις πολεοδομίες – Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις
Κτηματολόγιο 27.11.25

Τι αλλάζει στις πολεοδομίες - Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με κοινή ανακοίνωση από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο