Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Μπάσκετ 15 Μαΐου 2026, 08:12

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ούτε ένα τάιμ άουτ δεν πήρε ο Μαρτίνεθ στο Game 5

Η εξέλιξη του Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, για τα playoffs της Euroleague, έδωσε τη δυνατότητα στον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην καλέσει κανένα τάιμ άουτ.

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Η Βαλένθια μπορεί να βρέθηκε πίσω με 2-0 νίκες από τον Παναθηναϊκό, όμως κατάφερε όχι απλά να επιστρέψει ισοφαρίζοντας με δύο μπρέικ στο «Telekom Center», αλλά και να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για το Final Four της Euroleague επικρατώντας στο Game 5.

Οι «νυχτερίδες» πήραν από νωρίς προβάδισμα στην αναμέτρηση, χτίζοντας ακόμα και διψήφιες διαφορές, οι οποίες της επέτρεψαν να αντισταθεί στις αντεπιθέσεις της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο φινάλε, και να φτάσουν εν τέλει σε μια εύκολη επικράτηση.

Μάλιστα, η Βαλένθια έπαιξε τόσο καλά και έξυπνα που ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν χρειάστηκε να καλέσει κανένα από τα τάιμ άουτ που δικαιούνταν. Χρησιμοποιώντας τα τηλεοπτικά στα μέσα των περιόδων, αλλά και εκείνα που πήραν οι «πράσινοι» για να δώσει οδηγίες.

Euroleague: «Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι προσπαθούσαν ταυτόχρονα να κλείσουν θέση στο Final Four της Αθήνας»

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία που έλαβε χώρα για την πώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026 στο «Telekom Center». Μεταξύ άλλων, η διοργανώτρια αρχή τόνισε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι προσπάθησαν ταυτόχρονα να αποκτήσουν ένα… μαγικό χαρτάκι.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Euroleague Basketball ολοκλήρωσε τις διάφορες φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, με την υποστήριξη του Επίσημου Συνεργάτη της για την Πώληση Εισιτηρίων, την Platinium Group.

Η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων οργανώθηκε σε πολλαπλές φάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προπωλήσεων για επιλεγμένες ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς, ακολουθούμενες από διάφορες περιόδους πώλησης για το ευρύ κοινό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση εφαρμόστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε μία από τις πιο περιζήτητες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Η ζήτηση για το Final Four της Euroleague 2026 αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή σε όλες τις φάσεις πώλησης, με τα εισιτήρια γενικής εισόδου και τις θέσεις premium να εξαντλούνται γρήγορα σε κάθε στάδιο. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής των πωλήσεων, περισσότεροι από 500.000 χρήστες προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογικής υποδομής της Platinium Group.

Με όλα τα εισιτήρια για το κοινό να έχουν πλέον εξαντληθεί, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι μία από τις πιο περιζήτητες τελικές τετράδες στην ιστορία της Euroleague.

Καθώς πλησιάζει η διοργάνωση, πρόσθετες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις λειτουργίες της διοργάνωσης και τις υπηρεσίες προς τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και επικύρωσης εισιτηρίων για την υποστήριξη των διαδικασιών εισόδου στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Euroleague Basketball και της Platinium Group υποστηρίζει επίσης την κεντρική διαχείριση της διανομής εισιτηρίων και των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών εν όψει του Final Four.

Η Euroleague Basketball και η Platinium Group θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τις υπόλοιπες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων και πρόσβασης εν όψει του Final Four της Euroleague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, καθώς και στο μέλλον».

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Νικόλαος Κώτσης
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Βάιος Μπαλάφας
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 14.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Κέρκυρα 15.05.26

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Σύνταξη
Oxford Economics 15.05.26

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 15.05.26

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 15.05.26

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταθέσεις 15.05.26

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

