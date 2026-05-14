Βαλένθια – Παναθηναϊκός: MVP του Game 5 ο Μπρανκού Μπαντιό (pic)

Η Βαλένθια τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς ήταν ανώτερη και στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς και θα είναι αυτή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το Final 4 της Euroleague.

Ο παίκτης των Ισπανών, Μπρανκού Μπαντιό, ήταν εκείνος που ξεχώρισε στο παρκέ και πήρε τον τίτλο του MVP, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και πέντε ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Μπαντιό:

Biggest stage. Biggest performance. Brancou Badio from @valenciabasket is the Game 5 MVP 🫡 MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/qhnucRwWZC — EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026

Σύζυγος Ναν: «Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται σε μία στιγμή»

Η σύζυγος του Ναν, Μπλεν Κίγια πήρε θέση για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, δημοσιεύοντας μερικά stories στο instagram. Η Κίγια εξέφρασε τη στήριξή της στο πρόσωπο του συζύγου της σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ να σβήσει το ιστορικό ενός πρωταθλητή».

«Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται μετά από μια στιγμή. MVP. Πρωταθλητής. Δοκιμασμένος. Τα στάνταρ γίνονται υψηλότερα όταν έχεις καταφέρει αυτά που ο περισσότερος κόσμος ονειρεύεται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ να σβήσει το ιστορικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός. Πάντα θα είναι», ανέφερε η Μπλεν Κίγια.

Και συνέχισε: «Σε αγαπώ τόσο πολύ. Είμαι απέραντα περήφανη για σένα. Πάντα μένω έκπληκτη από την πειθαρχία, την αφοσίωση, την αποφασιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη συγκέντρωση, το ήθος εργασίας, τη δύναμη, το πάθος, τη συνέπεια, την ηγεσία, την υπομονή, την ταπεινότητα και την καρδιά σου.

Ο τρόπος που συνεχίζεις να πιέζεις τον εαυτό σου, να παραμένεις προσγειωμένος μέσα στην πίεση και να εμφανίζεσαι με σκοπό κάθε μέρα είναι πηγή έμπνευσης. Σου αξίζει κάθε ευλογία, κάθε επιτυχία και κάθε στιγμή που έρχεται στον δρόμο σου. Πάντα θα σε υποστηρίζω, για πάντα».