Η ερώτηση που εξόργισε τον Αταμάν και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε στην Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final-4 της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να αποχωρεί άρον άρον από την συνέντευξη Τύπου, την ώρα που ο δημοσιογράφος του έθετε το ερώτημά του.

Ο λόγος; Το…. ξεκίνημα της ερώτησης που ήταν το ότι «πίσω στον Ιανουάριο είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε τη Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φεύγατε από την ομάδα ο ίδιος…». Ωστόσο η ερώτηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ…

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη Τύπου. Γεια σας», είπε ο Εργκίν Αταμάν, διακόπτοντας τον ρεπόρτερ καθώς μιλούσε και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Δείτε την αντίδραση του