Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το χειροκρότημα του Αταμάν στον Μοντέρο (pic)
Ο Εργκίν Αταμάν εν τέλει -έστω και εμμέσως- υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Βαλένθια και του Μοντέρο…
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για τρίτη συνεχόμενη αναμέτρηση από τη Βαλένθια, αυτή τη φορά στη Roig Arena με 81-64 και με νίκες 3-2 αποκλείστηκε από τη συνέχεια της Euroleague, ένα βήμα πριν το Final Four της Αθήνας.
Ο Εργκίν Αταμάν στο φινάλε χειροκρότησε τον Μοντέρο κατά την διάρκεια της αλλαγής του.
Λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ζαν Μοντέρο γνώρισε αποθέωση, με τους φίλους της ομάδας του να φωνάζουν «MVP, MVP».
Δείτε το βίντεο:
Ergin Ataman applauded Jean Montero when he was subbed off near the end of Game 5!#valencia #paobc #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/SmmCss87kE
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 13, 2026
