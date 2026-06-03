Άλιμος: 15χρονος τραυμάτισε ηλικιωμένη αρπάζοντας με τη βία αλυσίδα λαιμού και την τσάντα της με χρήματα
Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη την επόμενη ημέρα στον Άλιμο
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Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της Δευτέρας (1-6-2026), 15χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο 15χρονος, βραδινές ώρες της Κυριακής (31-5-2026), προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου και με τη χρήση βίας της άρπαξε χρυσή αλυσίδα λαιμού και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, και διέφυγε.
Την έριξε στο έδαφος
Κατά την ληστεία, ο 15χρονος δεν δίστασε να ρίξει στο έδαφος την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα την τραυματισμό της στον αγκώνα.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου άμεσα μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 15χρονο ως δράστη της ανωτέρω ληστείας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 1-6-2026.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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