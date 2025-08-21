Δύο φορές είχε χτυπήσει το ίδιο σπίτι στον Άλιμο ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στον Άγιο Δημήτριο, προτού συλληφθεί από την Αστυνομία.

Ο 17χρονος που επιτέθηκε στην ανυποψίαστη γυναίκα που εκείνη την στιγμή περπατούσε στον δρόμο ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.

Πλάνα από βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τον 17χρονο να «χτυπάει» σπίτι στον Άλιμο, το οποίο είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο πριν από λίγες ημέρες, προτού κινηθεί προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτεθεί στη γυναίκα για να την κλέψει.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 17χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα