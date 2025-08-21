Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα
Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Δύο φορές είχε χτυπήσει το ίδιο σπίτι στον Άλιμο ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στον Άγιο Δημήτριο, προτού συλληφθεί από την Αστυνομία.
Ο 17χρονος που επιτέθηκε στην ανυποψίαστη γυναίκα που εκείνη την στιγμή περπατούσε στον δρόμο ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.
Πλάνα από βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τον 17χρονο να «χτυπάει» σπίτι στον Άλιμο, το οποίο είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο πριν από λίγες ημέρες, προτού κινηθεί προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτεθεί στη γυναίκα για να την κλέψει.
Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 17χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Η προτίμηση στο ίδιο σπίτι τον πρόδωσε
Ο ανήλικος έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας την περασμένη Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, με την κατηγορία της ληστείας. Κατά την έρευνα που έγινε εις βάρος του αποδείχθηκε ότι προτού επιτεθεί και κλέψει το θύμα, είχε προσπαθήσει να διαρρήξει το σπίτι στον Άλιμο.
Μετά την εξέταση του βίντεο από την Αστυνομία αποδείχθηκε ότι ο ανήλικος δεν ήταν η πρώτη φορά που έβαλε στόχο την εν λόγω οικία, καθώς την είχε διαρρήξει και λίγες ημέρες νωρίτερα.
Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 17χρονος ανήλικος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Παρόμοια περίπτωση με ανήλικο στη Θεσσαλονίκη
Άλλος ένας 17χρονος συνελήφθη στη συμπρωτεύουσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, με την κατηγορία της ληστείας εις βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά και για σειρά διαρρήξεων και κλοπών.
Ο συγκεκριμένος είχε εμπλακεί σε ακόμνα οκτώ περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 2025.
Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο ανήλικος δράστης, αφαίρεσε με τη χρήση βίας από 68χρονη χρυσή αλυσίδα λαιμού, στην περιοχή της Νεάπολης.
