Θεσσαλονίκη: 17χρονος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό
Ο 17χρονος είχε εμπλακεί σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 2025.
Στη σύλληψη 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά και για σειρά διαρρήξεων και κλοπών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος δράστης, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Νεάπολης, αφαίρεσε με τη χρήση βίας από 68χρονη χρυσή αλυσίδα λαιμού.
Η προανάκριση αποκάλυψε ότι ο 17χρονος είχε εμπλακεί σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 2025, στις περιοχές των Δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού.
Από τη δράση του, αφαιρέθηκαν συνολικά πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, χρηματικό ποσό 1.960 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, καθώς και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
