Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Το δρομικό κίνημα έχει γνωρίσει τεράστια άνθιση τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντας το τρέξιμο από μια απλή άσκηση σε έναν τρόπο ζωής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο κάπου στον κόσμο στήνεται μια αψίδα εκκίνησης, οι αριθμοί προκαλούν δέος. Στην Ελλάδα μόνο, διοργανώνονται ετησίως περίπου 400 με 500 running events, από τους εμβληματικούς Μαραθωνίους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέχρι απαιτητικούς ορεινούς αγώνες όπως το Olympus Marathon. Μόνο στο διήμερο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, οι συμμετοχές αγγίζουν τις 76.000, αποδεικνύοντας τη δυναμική της εγχώριας δρομικής κοινότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, με πάνω από 100.000 διοργανώσεις ετησίως και 9 εκατομμύρια τερματισμούς σε επίσημους αγώνες. Από τους «World Marathon Majors» μέχρι τα μαζικά events των 100.000 συμμετεχόντων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, το μήνυμα είναι σαφές: κάθε Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα γίνονται 8 με 10 αγώνες, ενώ στον κόσμο χιλιάδες την ίδια στιγμή. Σε αυτή την «έκρηξη» συμμετοχής, η Under Armour παρεμβαίνει για να δώσει την απάντηση στο πιο κρίσιμο ερώτημα: «Τι φοράω για να φτάσω στον στόχο μου;».

Η φιλοσοφία Velociti: Ένα παπούτσι για κάθε διαδρομή Στο σύγχρονο running οι απαιτήσεις των δρομέων εξελίσσονται διαρκώς. Εκεί ακριβώς έρχεται η Under Armour και μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Η νέα σειρά VELOCITI σχεδιασμένη για να καλύπτει κάθε ανάγκη, από τον έμπειρο μαραθωνοδρόμο που κυνηγά το ατομικό ρεκόρ μέχρι τον αρχάριο που ανακαλύπτει τη χαρά των πρώτων του χιλιομέτρων, επαναπροσδιορίζει την ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα, την άνεση και την επιστροφή ενέργειας. Στη νέα δρομική πραγματικότητα, το «ένα παπούτσι για όλα» ανήκει στο παρελθόν. Η Under Armour το γνωρίζει καλά και χωρίζει την οικογένεια Velociti σε πέντε διακριτές κατηγορίες, καθεμία με τον δικό της εξειδικευμένο χαρακτήρα.

Γνωρίστε την «οικογένεια» VELOCITI Velociti Elite 3: Ο κυρίαρχος για την ημέρα του αγώνα Όταν ο χρόνος μετράει και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, το Velociti Elite 3 παίρνει τα ηνία. Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο racing μοντέλο, κατασκευασμένο για τη μέρα του αγώνα. Ελαφρύ, γρήγορο και δυναμικό, βοηθά τον δρομέα να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε βήμα. Βασικά χαρακτηριστικά: Carbon plate σε όλο το μήκος για εκρηκτικότητα

HOVR+ super-critical foam για υψηλή επιστροφή ενέργειας

Offset: 2mm

Βάρος: 220g Velociti Pro 2: Ο απόλυτος «Super Trainer» Για εκείνες τις προπονήσεις που θέλετε να νιώθετε τον ρυθμό του αγώνα χωρίς να καταπονείτε το σώμα σας, το Velociti Pro 2 είναι η ιδανική επιλογή. Είναι το παπούτσι για τα tempo runs και τις απαιτητικές προπονήσεις. Βασικά χαρακτηριστικά: Nylon plate για πιο αποδοτικό πάτημα

HOVR+ foam για ισορροπία μεταξύ απορρόφησης και επιστροφής ενέργειας

Offset: 8mm

Βάρος: 250g

Velociti Speed (SPD): ταχύτητα χωρίς περιορισμούς Το Velociti Speed είναι το ιδανικό εργαλείο για καθημερινές προπονήσεις ταχύτητας και προετοιμασία σε συνθήκες αγώνα. Ένα παπούτσι που φέρνει την αίσθηση της race day εμπειρίας στην προπόνηση, συνδυάζοντας ελαφρότητα, απόκριση και άνεση. Βασικά χαρακτηριστικά: HOVR HTPU ενδιάμεση σόλα για επιστροφή ενέργειας και απορρόφηση κραδασμών

Offset: 8mm

Βάρος: 212g Velociti Distance: Ο «πυρήνας» της αντοχής Κάθε δρομικό πρόγραμμα βασίζεται στα πολλά, καθημερινά χιλιόμετρα. Το Velociti Distance είναι ο πιστός σύντροφος για το “base building”, κάνοντάς το τον πυρήνα της συλλογής και το βασικό daily trainer της σειράς. Αν ψάχνετε ένα καθημερινό running παπούτσι που προσφέρει άνεση, σταθερότητα και υποστήριξη για πολλά χιλιόμετρα, τότε δώστε βάση. Βασικά χαρακτηριστικά: Full-length HOVR+ foam για απορρόφηση κραδασμών

Σταθερότητα και υποστήριξη για μεγάλα runs

Offset: 6mm

Βάρος: 297g Velociti Pace: Η τέλεια επιλογή αν ξεκινάς τώρα το δρομικό σου ταξίδι Ιδανικό για όσους κάνουν τώρα την είσοδό τους στο μαγικό κόσμο του running ή αναζητούν μια αξιόπιστη λύση για τη βόλτα και την καθημερινή άσκηση. Το Velociti Pace είναι η πιο προσιτή επιλογή, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Βασικά χαρακτηριστικά: HOVR foam για άνεση και επιστροφή ενέργειας

Offset: 8mm

Βάρος: 250g Η σημασία του σωστού παπουτσιού Στη νέα δρομική πραγματικότητα, η επιλογή του παπουτσιού, πέρα από την αισθητική που όλους μας ενδιαφέρει, αφορά κυρίως την πρόληψη, την οικονομία δυνάμεων και, τελικά, την απόλαυση της διαδρομής. Η Under Armour, με τη σειρά Velociti, καταφέρνει να «χαρτογραφήσει» τις ανάγκες του σύγχρονου δρομέα, προσφέροντας εργαλεία ακριβείας για κάθε διαφορετικό στόχο. Είτε στοχεύετε στη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είτε στην προσωπική σας ηρεμία στο πάρκο της γειτονιάς σας, η τεχνολογία είναι πλέον με το μέρος σας. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την κίνηση και την ενέργεια της νέας σειράς εδώ: Ανακαλύψτε ολόκληρη τη συλλογή στα καταστήματα της Under Armour, στο underarmour.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το δρομικό κίνημα είναι παρόν και πιο ζωντανό από ποτέ. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται και τις επιλογές να πληθαίνουν, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για να μην είστε έτοιμοι για την επόμενη φάση. Η σειρά Velociti της Under Armour σάς προσφέρει τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για να ξεπεράσετε τα όριά σας. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε τον επόμενο προορισμό σας. Εσείς, λοιπόν, πόσο έτοιμοι είστε για το επόμενο δρομικό event;