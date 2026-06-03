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Νέα δεδομένα έχουν δημιουργήσει οι κάμερες για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους της Αττικής.

Φαίνεται πως είναι ο τρόπος για να μειωθούν οι τροχαίες παραβάσεις στους δρόμους, με τους οδηγούς υπό το φόβο της επιβολής υψηλού προστίμου και αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα να αλλάζουν τις οδηγικές τους συνήθειες.

Έτσι, μέσω του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) εκατοντάδες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε σημεία – κλειδιά για την οδική ασφάλεια, καταγράφοντας τους παραβάτες, με τις πρώτες 2.500 κλήσεις να έχουν ήδη σταλεί στους οδηγούς.

Ο δρόμος με τις περισσότερες κάμερες

Ένας από τους δρόμους που έχουν τεθεί υπό… επιτήρηση από το άγρυπτο μάτι των καμερών είναι και η λεωφόρος Ποσειδώνος ή όπως τη γνωρίζουν όλοι «η παραλιακή».

Μάλιστα, ο βασικός οδικός άξονας των νοτίων προαστίων έχει εξελιχθεί σε δρόμο αυξημένης επιτήρησης, καθώς στα 15,4 χιλιόμετρα που είναι το μήκος του, έχουν εγκατασταθεί κάμερες σε 16 σημεία για την καταγραφή παραβάσεων ερυθρού σηματοδότη.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας, η «παραλιακή» βρίσκεται μεταξύ των δρόμων με τα περισσότερα περιστατικά παραβάσεων.

Πλέον, το δίκτυο επιτήρησης καλύπτει κομβικά σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, με σκοπό τη μείωση των αυξημένων περιστατικών υπερβολικής ταχύτητας καθώς και της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Πού έχουν τοποθετηθεί

Το πρώτο σημείο ελέγχου βρίσκεται στο φανάρι έξω από το γήπεδο Τάε Κβο ντο, ενώ δύο κάμερες υπάρχουν στη διασταύρωση στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου.

Επίσης, κάμερες έχουν τοποθετηθεί στη διασταύρωση στο ύψος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβου, ενώ άλλες δύο βρίσκονται στη διασταύρωση πριν από την παραλία του Καλαμακίου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η παρουσία καμερών στη συμβολή της Ποσειδώνος με τη Λεωφόρο Αλίμου, επιτηρώντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και τις λωρίδες εξόδου από Λ. Ποσειδώνος προς Λ. Αλίμου.

Επιπλέον, τέσσερις κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην Πλατεία Φλέμινγκ (δύο ανά ρεύμα), ενώ το σύστημα επεκτείνεται έως τη Μαρίνα Γλυφάδας, στη συμβολή με την οδό Διαδόχου Παύλου.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.