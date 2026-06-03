Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστή έτοιμη σαλάτα – Μην την καταναλώσετε

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Την ανάκληση παρτίδας σαλάτας ζήτησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes ζήτησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.