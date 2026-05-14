Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague που γυρίζει σειρά από 0-2!
Μπάσκετ 14 Μαΐου 2026, 00:27

Έγραψε ιστορία η Βαλένθια, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague, που γυρίζει σειρά από το 0-2.

Με επική ανατροπή από 0-2, η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που γυρίζει σειρά από το 0-2.

Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 2022-2023, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης γύρισε από το 0-2 της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και προκρίθηκε στο Final Four του Κάουνας, όπου οι Ισπανοί κέρδισαν στον τελικό τον Ολυμπιακό με 79-78.

Απόψε, η Βαλένθια ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τις Νυχτερίδες να πετυχαίνουν τρεις σερί νίκες κόντρα στους Πράσινους. Δύο στο ΟΑΚΑ και μία στην Ισπανία, που τους έδωσε και την πρόκριση στο Final Four.

Τα αποτελέσματα της σειράς:

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 (95-95 κ.δ.)
Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια 86-89
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 81-64

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»
Euroleague 13.05.26

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Άλεκ Πίτες συνεχίζονται, με τους Ισπανούν να γράφουν για τον πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Euroleague 12.05.26

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Music Stage 13.05.26

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

