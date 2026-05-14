Δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague που γυρίζει σειρά από 0-2!
Έγραψε ιστορία η Βαλένθια, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague, που γυρίζει σειρά από το 0-2.
Με επική ανατροπή από 0-2, η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης.
Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που γυρίζει σειρά από το 0-2.
Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 2022-2023, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης γύρισε από το 0-2 της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και προκρίθηκε στο Final Four του Κάουνας, όπου οι Ισπανοί κέρδισαν στον τελικό τον Ολυμπιακό με 79-78.
Απόψε, η Βαλένθια ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τις Νυχτερίδες να πετυχαίνουν τρεις σερί νίκες κόντρα στους Πράσινους. Δύο στο ΟΑΚΑ και μία στην Ισπανία, που τους έδωσε και την πρόκριση στο Final Four.
Τα αποτελέσματα της σειράς:
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 (95-95 κ.δ.)
Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια 86-89
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 81-64
