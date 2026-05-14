Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four
Δείτε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας, τώρα που συμπληρώθηκε το παζλ
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά το 81-64 της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού και το 3-2 στη σειρά των play offs, πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ του Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center» (22-24/5).
Στον πρώτο ημιτελικό της 22ας του Μάη που θα ξεκινήσει στις 18:00 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Στις 21:00 θα ακολουθήσει ο ισπανικός «εμφύλιος», ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.
Η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει στις 18:00 το adidas NextGen Championship Game, το οποίο αντικαθιστά τον αγώνα για την τρίτη θέση και στις 21:00 τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026.
Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας:
Ημιτελικά:
Παρασκευή 22 Μαΐου
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
Κυριακή 24 Μαΐου
Τελικός – 21:00
- Πρώτος αποκλεισμός του Αταμάν σε Game 5 των playoffs της Euroleague!
- Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: Έχασε και αποκλείστηκε από το Final Four
- Η βραδιά του Ροντινέι
- Μεντιλίμπαρ: «Το συζητήσαμε και είπαμε θέλουμε τη νίκη για τον κόσμο»
- «Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
- Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι πλέον εξτρέμ – Θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις