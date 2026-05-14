Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four

Μετά το 81-64 της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού και το 3-2 στη σειρά των play offs, πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ του Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center» (22-24/5).

Στον πρώτο ημιτελικό της 22ας του Μάη που θα ξεκινήσει στις 18:00 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Στις 21:00 θα ακολουθήσει ο ισπανικός «εμφύλιος», ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει στις 18:00 το adidas NextGen Championship Game, το οποίο αντικαθιστά τον αγώνα για την τρίτη θέση και στις 21:00 τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026.

Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας:

Ημιτελικά:

Παρασκευή 22 Μαΐου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

Κυριακή 24 Μαΐου

Τελικός – 21:00