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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου, στην Αρκαδία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα

Η γερμανίδα αναρριχήτρια εντοπίστηκε έπειτα από γεωεντοπισμό μέσω του 112 και στη συνέχεια ομάδα διασωστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρισκόταν, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Τις Αρχές ειδοποίησε ο σύζυγός της. Άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το περιβάλλον, την ακινητοποίησαν και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Όπως αναφέρει το leonidio24.gr, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.