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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας που υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε χθες, Τρίτη, με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας στον Όλυμπο και εγκλωβίστηκε για πολλές ώρες στο σημείο.

Στις Αρχές σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση εντοπισμού του τραυματία και ανάσυρσης και μεταφοράς του προς ασφαλές σημείο. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και σύμφωνα με το larissanet.gr, πρόκειται για αλλοδαπό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας, οι οποίοι εντόπισαν και μετέφεραν ελαφρά τραυματισμένο τον άνδρα, προκειμένου να παραληφθεί από ασθενοφόρο.

Το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε επιτυχώς τα μεσάνυχτα, οπότε και ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχαν οκτώ άνδρες της Π.Υ. με ένα όχημα.