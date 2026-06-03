Λάρισα: Στο νοσοκομείο άνδρας που έπεσε στον Όλυμπο με αλεξίπτωτο πλαγιάς – Παρέμενε εγκλωβισμένος για ώρες
Ο άνδρας για άγνωστο λόγο έπεσε στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας και τραυματίστηκε - Για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης από την Πυροσβεστική
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας που υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε χθες, Τρίτη, με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας στον Όλυμπο και εγκλωβίστηκε για πολλές ώρες στο σημείο.
Στις Αρχές σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση εντοπισμού του τραυματία και ανάσυρσης και μεταφοράς του προς ασφαλές σημείο. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και σύμφωνα με το larissanet.gr, πρόκειται για αλλοδαπό.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας, οι οποίοι εντόπισαν και μετέφεραν ελαφρά τραυματισμένο τον άνδρα, προκειμένου να παραληφθεί από ασθενοφόρο.
Το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε επιτυχώς τα μεσάνυχτα, οπότε και ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχαν οκτώ άνδρες της Π.Υ. με ένα όχημα.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, τραυματισμένος άνδρας, συνεπεία πτώσης του, στη θέση Χαρβαλόβρυση, στην Ελασσόνα #Λάρισας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες από 8η #ΕΜΑΚ και Π.Υ. Ελασσόνας με 1 όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026
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