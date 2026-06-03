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Εθνική Γερμανίας: Μπορεί ο Ντένιζ Ούνταβ να δώσει λύσεις στην επιθετική αφλογιστία της εθνικής;
On Field 03 Ιουνίου 2026, 20:00

Εθνική Γερμανίας: Μπορεί ο Ντένιζ Ούνταβ να δώσει λύσεις στην επιθετική αφλογιστία της εθνικής;

Δυο σερί αποτυχημένα μουντιάλ είναι ασήκωτο «φορτίο» για την τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου

ΚείμενοΓιάννης Κουριδάκος
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Το «φορτίο» της αποτυχίας το 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ είναι βαρύ κι ασήκωτο για τη Γερμανία

Παρήλθαν μια ντουζίνα χρόνια από τη διαδρομή προς την κορυφή στο παγκόσμιο κυπελλο του 2014, όταν η Nationalmannschaft «σάρωσε» τα πάντα και «κηλίδωσε» παντοτινά το γόητρο της Βραζιλίας με το σοκαριστικό 7 – 1 στο γήπεδο «Μινεϊράο» του Μπέλο Οριζόντε. Ιστορική συντριβή για τους καριόκας, ήταν αήττητοι εντός έδρας, σε 62 επίσημους αγώνες από το 1975.

Έκτοτε «μαυρίλα» για τη Γερμανία. Από το ζενίθ στο ναδίρ, τόσο στα γήπεδα της Ρωσίας, όσο και του Κατάρ. Το 2018 νίκησε 2 – 1 τη Σουηδία, αλλά ηττήθηκε 1 -0 από το Μεξικό και «έφαγε» ξεγυρισμένο χαστούκι αποκλεισμού μετά την ήττα 2 -0 από τη Νότια Κορέα.

Το 2022 οι Γερμανοί «πιστώθηκαν» πολυάριθμες χαμένες ευκαιρίες και σε συνδυασμό με μια άμυνα που ήταν υπερβολικά ευάλωτη, βγήκαν εκτός διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική φορά.

Επομένως εφέτος ζητείται επειγόντως αποτελεσματικότητα. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής με προοπτική στην επιθετική γραμμή, για τη γερμανική ομάδα. Δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, δεν ανήκει δηλαδή στην ελίτ αλλά δύναται να λύσει το χρόνιο ζήτημα παραγωγικότητας.

Το όνομά του Ντένιζ Ούνταβ. Ο 29χρονος επιθετικός της Στουτγκάρδης σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς Γερμανούς, στο ρόστερ για το κορυφαίο επικείμενο δρώμενο στο χώρο του αθλητισμού, ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα γκολ της ομάδας του κατά τη σεζόν 2025-26. Συνέβαλε στην κατάληψη της 4ης θέσης, «διαβατήριο» για το Champions League και ανέβασε τα ποσοστά για παρουσία στην 11αδα της γερμανικής ομάδας, την ιδανική στιγμή και ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

Ο ρόλος του Ούνταβ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ήταν κατανεμημένος. Περιορισμένος σε αυτόν του «σούπερ-αναπληρωματικού». Οι φανταστικές του εμφανίσεις ωστόσο σε συλλογικό επίπεδο και η συμμετοχή του σε τρία γκολ στο φιλικό με τη Φινλανδία, άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και μάλλον τη πρόθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Ούνταβ τον περασμένο Μάρτιο έβαλε το νικητήριο γκολ κατά της Γκάνας (2 – 1) αλλά ο 38χρονος εκλέκτορας της εθνικής επέκρινε δημοσίως την εμφάνισή του στο φιλικό ματς. Ο φορ της Στουτγκάρδης μπήκε αλλαγή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και ο Νάγκελσμαν χαρακτήρισε «αδιάφορη» την παρουσία του.
«Δεν πίστευα ότι η απόδοσή του σήμερα ήταν καλή μέχρι το γκολ. Άγγιξε τη μπάλα μία φορά, αλλά είναι επίσης κορυφαίος επιθετικός επειδή βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Αυτό εννοούσα. Αν έτρεχε για 70 λεπτά πριν – δεν ξέρω αν θα το έκανε έτσι τότε».

Η τοποθέτηση προκάλεσε επίσης δημόσια συζήτηση στη χώρα για το αν αυτός ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος κριτικής για τον κορυφαίο Γερμανό σκόρερ λιγότερο από τρεις μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το συμπέρασμα ήταν πως ο Νάγκελσμαν έβλεπε τον Ούνταβ, ως μια «χρυσή» επιλογή από τον πάγκο αν χρειαζόταν παρέμβαση επιθετικής υποστήριξης στα τελευταία λεπτά.

Δύο μήνες αργότερα, η άποψη του Νάγκελσμαν για τον Ούνταβ είναι πολύ διαφορετική μετά τη νίκη με 4-0 επί της Φινλανδίας την περασμένη Κυριακή, στην οποία ο 29χρονος έπαιξε καθοριστικό ρόλο με δύο γκολ και μία ασίστ.

«Νομίζω ότι ο Ντένιζ ήταν πολύ επικίνδυνος και έπαιξε ένα καλό παιχνίδι», είπε ο Νάγκελσμαν. «Όταν σκοράρεις δύο γκολ και δίνεις μια ασίστ, δεν πρόκειται να χάσεις τη θέση σου στην ομάδα».

Επομένως ο  Ούνταβ έθεσε υποψηφιότητα για θέση βασικού στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, ημέρα πρεμιέρας για τη Γερμανία με το Κουρασάο. Και σύμφωνα με τα στατιστικά της Opta το αξίζει. Με έξι γκολ και δύο ασίστ στην εποχή του Νάγκελσμαν, κανένας παίκτης δεν έχει μέσο όρο συμβολής σε γκολ τόσο συχνό, όσο ο Ούνταβ. Οι οκτώ συμμετοχές και τα 342 λεπτά στους αγώνες αντιστοιχούν σε ένα γκολ ή μια ασίστ κάθε 43 λεπτά.

Στο γερμανικό πρωτάθλημα, την Μπουντεσλίγκα ήταν δεύτερος στη λίστα των σκόρερ με 19 γκολ, πίσω από τον «πυραυλοκίνητο» Χάρι Κέιν (36 γκολ).
Αυτό που κάνει τον απολογισμό ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι κανένα από τα 19 γκολ του 29χρονου επιθετικού δεν επιτεύχθηκαν από το σημείο του πέναλτι.

O Ντένις Ούνταβ αξιοποίησε στο έπακρο τις ευκαιρίες για γκολ και ξεπέρασε κατά 3,6 τον συντελεστή αναμενόμενων γκολ (19 γκολ από 15,4xG).

Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργεί «ευχάριστο» πονοκέφαλο στον Νάγκελσμαν. Με 25 συμμετοχές σε γκολ (19 γκολ, 6 ασίστ), ο επιθετικός της Στουτγκάρδης είναι αναμφίβολα σε εξαίρετη κατάσταση και ίσως λύσει το «γόρδιο δεσμό» αφλογιστίας της εθνικής Γερμανίας.

Στην τακτική – σχηματισμό 4-2-3-1 του Νάγκελσμαν, υπάρχουν ουσιαστικά δύο θέσεις διαθέσιμες – ο ρόλος του αριθμού εννέα και ο ρόλος του παίκτη πίσω από τον επιθετικό περιοχής. Οι τραυματισμοί έχουν κρατήσει παίκτες όπως ο Κάι Χάβερτς και ο Τζαμάλ Μουσιάλα στα πιτς για μεγάλα διαστήματα της σεζόν 2025-26. Ο Νικ Βολτεμάντε παρά την πολλά υποσχόμενη αρχή, πανηγύρισε μόλις ένα γκολ και έδωσε δύο τελικές πάσες σε 19 εμφανίσεις του στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Νιούκαστλ από τα Χριστούγεννα και μετά.

Επομένως, ο Ντένις Ούνταβ κάλλιστα μπορεί να είναι η απάντηση για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Γερμανίας στα πρόσφατα τουρνουά: τη μετατροπή των ευκαιριών σε γκολ.

Στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ τα «πάντσερ» αν και έπαιξαν μόνο τρεις αγώνες, κατέγραψαν τον τέταρτο υψηλότερο αναμενόμενο συντελεστή γκολ (10,1) αλλά υπολείπονταν του ολικού συντελεστή γκολ κατά 4,1 (6 γκολ).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια να είναι η ομάδα με τη χειρότερη απόδοση μπροστά στο τέρμα μεταξύ των 32 χωρών.

Πρόσφατα ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, παραδέχτηκε πως άσκησε πέραν του δέοντος κριτική στον Ούνταβ τον Μάρτιο και αποκάλυψε πως η σύζυγός του τον παρότρυνε να ζητήσει συγγνώμη από τον επιθετικό της Στουτγκάρδης.

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