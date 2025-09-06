sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:48

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

ΚείμενοΓιάννης Κουριδάκος
A
A
Τι συμβαίνει με την εθνική Γερμανίας; Είναι προφανές πως όταν υπάρχουν απουσίες πρωτοκλασάτων παικτών, οι «ρεζέρβες» αδυνατούν να ανταποκριθούν στο ειδικό «βάρος» της φανέλας με τα τέσσερα παγκόσμια τρόπαια.

Η ήττα της «Νάσιοναλ Μανσάφτ» στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του μουντιάλ από την Σλοβακία στη Μπρατισλάβα, έκανε εκκωφαντικό γκελ . Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στα ενδότερα της εθνικής Γερμανίας , τα «βέλη» στρέφονται κατ’ αρχάς στον Τζούλιαν Νάγκελσμαν . Ο εκλέκτορας καλείται να επανεξετάσει την προσέγγισή του και να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Ανάλυση στον τρόπο παιχνιδιού, στη διαχείριση των αγώνων και ποδοσφαιριστών, στα… συστήματα.

Στα αποδυτήρια ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ και ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, παλιές «καραβάνες» της ομάδας πήραν τον λόγο και προέτρεψαν τους συμπαίκτες τους, να μην στρέφονται σε αμοιβαίες αρνητικές κριτικές και να δείξουν ομοψυχία Σε ό,τι αφορά στον Νάγκελσμαν , ο κόουτς και το προπονητικό επιτελείο είχαν συνομιλίες με τους υπεύθυνους της ομοσπονδίας (DFB), τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέας Ρέτιγκ και τον αθλητικό διευθυντή και μεγάλη δόξα του παρελθόντος Ρούντι Φέλερ.

Ο Μουσιάλα, ο Χάβερτς, ο Όύνταβ, ο Κλάιντιστ, ο Ενμέτσα, ο Νίκο Σλότερμπεκ , ο Τερ Στέγκεν, ήταν απόντες λόγω τραυματισμών. Επιλογή του Νάιγκελσμαν η αγνόηση του Σανέ, του Τιό, του Πάβλοβιτς, και του Μπίσοφ . Πολλά ονόματα εκτός, αντίστοιχη και η γκρίνια.

Το Σλοβακικό «χαστούκι» έγινε θέμα σχολιασμού στον διεθνή τύπο. Η έκπληξη από την αγωνιστική αδυναμία της Γερμανίας σχολιάστηκε εκτεταμένα στην ήπειρο. Ιδού μερικά δημοσιεύματα:

MARCA

«Στην ομάδα του Nάγκελσμαν χτυπούν οι «συναγερμοί». Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τη Γερμανία φαίνεται αδιανόητο».

Αs

«Η Γερμανία είναι δράμα. Η Σλοβακία ταπείνωσε μια απογοητευτική από κάθε άποψη γερμανική ομάδα. Ο παίκτης της Ατλέτικο Χάνσκο σκόραρε το πρώτο γκολ. Η Γερμανία συνεχίζει να μην ξυπνά από τον ποδοσφαιρικό της εφιάλτη. Ο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν στο επίκεντρο και των δύο γκολ, έζησε μια ιδιαίτερα πικρή βραδιά».

ΒΒC

«Η Γερμανία υπέστη αναπάντεχη ήττα από τη Σλοβακία στη Μπρατισλάβα στον πρώτο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Φλόριαν Βιρτς της Λίβερπουλ και ο νεοαποκτηθείς από την Νιούκαστλ, Νικ Βολτεμάντε, ήταν και οι δύο στην ενδεκάδα του Τζούλιαν Νάγκελσμαν, αλλά οι φιλοξενούμενοι απογοήτευσαν στην επίθεση».

Daily Mail

«Με μια απογοητευτική απόδοση, η γερμανική ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ ο Ντέιβιντ Χάνσκο και ο Ντέιβιντ Στρέλετς σκόραραν για τους γηπεδούχους. Η Γερμανία είχε 14 σουτ στο παιχνίδι, αλλά μόνο τρία από αυτά ήταν εντός εστίας, καθώς δεν κατάφερε να σπάσει την ισχυρή άμυνα της Σλοβακίας. Και ο πρώην διεθνής Γερμανός Σβαϊνστάιγκερ δεν «μάσησε» τα λόγια του στην ανάλυσή του για το παιχνίδι».

Guardian

«Οι Γερμανοί, που έχουν θέσει ως στόχο να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, δεν είχαν χάσει ποτέ σε 52 παιχνίδια προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτός έδρας και τώρα, μετά τις ήττες από την Πορτογαλία και τη Γαλλία στο Nations League τον Ιούνιο, έχουν χάσει τα τρία τελευταία ματς στη σειρά».

Sport.sk (Σλοβακία)

«Η Σλοβακία σιωπά τους γίγαντες της Γερμανίας μετά από μια φανταστική εμφάνιση. Οι Γερμανοί σαν τη Ωραία Κοιμωμένη, ο Στρέλετς τους στέλνει να φάνε λουκάνικα».

Sportovy Cas (Σλοβακία)

«Απίστευτο! Οι Σλοβάκοι νικούν το μεγάλο φαβορί: Ιστορική νίκη! Η εντυπωσιακή νίκη μετά από μια υπέροχη εμφάνιση συγκλόνισε όχι μόνο τη Σλοβακία των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, αλλά και ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο».

Blick (Ελβετία)

«Ο Nάγκελσμαν θυμωμένος – γερμανική καταστροφή στην έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν χρειάζεται να είσαι μέντιουμ για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι θυμωμένος: η έκφραση του προπονητή Τζούλιαν είναι ήδη σκοτεινή μετά από 20 λεπτά – και γίνεται πιο σκοτεινή από τον ουρανό της καταιγίδας αυτή την Πέμπτη το βράδυ στην Ελβετία».

Η πανωλεθρία των πάντσερ συνοψίζεται στην Equipe: «Η Γερμανία ηττάται στη Σλοβακία, προκαλεί ανησυχία και ξεκινά άσχημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η νίκη της ομάδας που προπονεί ο Φραντσέσκο Καλτσόνα ήταν αδιαμφισβήτητη. Αυτό είναι πιθανώς το πιο ανησυχητικό για τους Γερμανούς».

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Γερμανία έχασε σε εκτός έδρας προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αποτέλεσμα θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τον προπονητή Τζούλιαν Νάγκελσμαν .Με τις ήττες στους τελικούς του Nations League έχει πλέον καταγράψει μόνο μία νίκη στους έξι τελευταίους αγώνες.

Μετά την ισοπαλία 3-3 με την Ιταλία, η Γερμανία έχει χάσει τη «μαγεία» της. «Στέρεψε». Σε εκείνο τον αγώνα, κυριάρχησε για 45 λεπτά, όταν προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Ακολούθησαν οι ήττες από την Πορτογαλία 2-1 και τη Γαλλία 2-0 στους τελικούς εντός της γερμανικής επικράτειας

Η ήττα από τη Γαλλία ήταν από πολλές απόψεις η χειρότερη. Παρά το ότι οι Γερμανοί είχαν 70% κατοχή της μπάλας, η ομάδα ήταν αργή και νωθρή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Χωρίς τον Μουσιάλα και τον Χάβερτς η περίφημη «μηχανή» υπολειτουργεί.

Στη Μπρατισλάβα, ο εξτρέμ της Φέγενορντ Λέο Σάουερ «διέλυσε» την αριστερή γερμανική πτέρυγα. Η αντίδραση του Νάγκελσμαν ήταν να αντικαταστήσει τον Ναμντί Κόλινς στο ντεμπούτο του από το ημίχρονο, όταν στην πραγματικότητα το πρόβλημα φαινόταν να είναι η συνολική διάταξη. Επομένως το ζήτημα στην εθνική είναι σύνθετο: προσώπων και συστήματος.

