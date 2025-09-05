Η Σλοβακία σόκαρε την Γερμανία (2-0) και η Ισπανία πέρασε εύκολα (0-3) από την Βουλγαρία – Δείτε τα γκολ
Η Σλοβακία επικράτησε με 2-0 της Γερμανίας, κάνοντας την μεγάλη έκπληξη της βραδιάς
Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησαν οι αγώνες του 1ου ομίλου στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Η Σλοβακία νίκησε 2-0 τη Γερμανία, υποχρεώνοντας τους τέσσερις φορές κατόχους του θεσμού σε μία ήττα με το… καλησπέρα! Ο Χάνκο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Στρέλετς στις αρχές του δεύτερου διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.
Η Ισπανία πέρασε εύκολο βράδυ στην Βουλγαρία καθώς πήρε άνετη νίκη με 3-0.
Στο Ρότερνταμ η Πολωνία κατάφερε να αποσπάσει 1-1 από την Ολλανδία, η οποία δέχτηκε το πρώτο της γκολ και έχασε τον πρώτο βαθμό στη διοργάνωση.
Νωρίτερα, με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στους προκριματικούς.
Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δις στο 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, μια νίκη δύσκολη ειδικά από τη στιγμή που οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες από το 71΄ λόγω αποβολής του Μπαρίς Γιλμάζ με απευθείας κόκκινη.
Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια… σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3
(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)
Σλοβακία – Γερμανία 2-0
(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Σουηδία 5/9
Ελβετία – Κόσοβο 5/9
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9
Δανία – Σκωτία 5/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9
Ουκρανία – Γαλλία 5/9
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία – Τουρκία 2-3
(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ,
41΄,52΄ Ακτούρκογλου)
Βουλγαρία – Ισπανία 0-3
(5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Πορτογαλία 6/9
Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία – Μάλτα 1-1
(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)
Ολλανδία – Πολωνία 1-1
(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Κύπρος 6/9
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9
Ρεπό: Ρουμανία
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία – Ισραήλ 5/9
Ιταλία – Εσθονία 5/9
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
(24΄ Μουρ)
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6
(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ,
62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία – Σερβία 6/9
Αγγλία – Ανδόρα 6/9
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε – Κροατία 5/9
Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9
Ρεπό: Γιβραλτάρ
