Καζακστάν – Ουαλία 0-1: Μεγάλη νίκη των Ουαλών – Δείτε το γκολ (vid)

Στο κόλπο της πρόκρισης στο Μουντιάλ μπήκε η Ουαλία που επικράτησε με 1-0 του Καζακστάν στην «Astana Arena». Έτσι έφτασε τους 10 βαθμούς μετά από πέντε ματς και είναι στην κορυφή του ομίλου, με τις ομάδες που ακολουθούν βέβαια να έχουν παιχνίδια λιγότερα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε στο 24′ ο Μουρ μετά από απόκρουση του Αναεμπέκοβ σε κεφαλιά του Κάλεν. Οι Καζάκοι ήταν πολύ απειλητικοί στο ματς και είχαν δύο δοκάρια. Το ένα με σουτ του Κενζεμπέκ στο 39′ και το άλλο με φάουλ του Ζουμάτ στις καθυστερήσεις.

Καζακστάν: Αναρμπέκοβ, Κασίμ, Μάλι, Αλίπ (81’ Ζακσιμπάγεβ), Κάιροβ, Οράζοβ (86’ Μουζίκοβ), Κασαμπουλάτ, Βοργκόβσκι, Σατπάγεβ (87’ Ομιρτάγεβ), Σαμορόντοβ (86’ Ζουμάτ), Κενζεμπέκ (65’ Τσεσνόκοβ)

Ουαλία: Ντάρλοου, Λόουλορ, Ντέιβις, Μέπαμ (86′ Καμπάνγκο), Κάλεν (77’ Τζόρνταν Τζέιμς), Τόμας (77’ Μπρουκς), Ουίλιαμς, Γουίλσον, Σίχαν, Τζόνσον (65’ Τζέιμς), Μουρ (65’ Χάρις)

Η βαθμολογία του ομίλου: