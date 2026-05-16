newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 13:09

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει στην ιστορία για την αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων να μην εμπλακεί η χώρα σε πολέμους, ωστόσο, παραδόξως τήρησε μια δέσμευση 75 ετών: την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία και την Ευρώπη ευρύτερα.

Στις ΗΠΑ, από στρατηγούς ε.α. μέχρι και Ρεπουμπλικάνους επικεφαλής των Επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας αντιδρούν πως η αποχώρηση της αμερικανικής ταξιαρχίας 5.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία «κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1952, o πρώτος Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, διακήρυξε: «Αν σε 10 χρόνια όλα τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην Ευρώπη για σκοπούς εθνικής άμυνας δεν έχουν επιστρέψει στις ΗΠΑ, τότε όλο αυτό το εγχείρημα [NATO] θα έχει αποτύχει».

Στα 75 χρόνια που ακολούθησαν, οι Αμερικανοί πρόεδροι προειδοποιούσαν σταθερά τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέμεναν για πάντα ο εγγυητής της ασφάλειας της ηπείρου.

«Ο Τραμπ απλώς υλοποιεί αυτή την υπόσχεση» αναφέρει σε ανάλυσή της στο Responsible Statecraft η Τζέννιφερ Κάβανα, διευθύντρια στρατιωτικών αναλύσεων στη δεξαμενή σκέψης Defense Priorities.

Η Κάβανα θεωρεί γελοίο να χαρακτηρίζεται η απομάκρυνση «πρόωρη», καθώς ακόμη και μετά την αναδιάταξη αυτής της μίας ταξιαρχίας, οι ΗΠΑ θα διαθέτουν περισσότερους από 30.000 στρατιωτικούς καθώς και δεκάδες χιλιάδες εργολάβους άμυνας και πολίτες στη Γερμανία — χωρίς να υπολογίζονται οι άλλοι 40.000 στρατιωτικοί που εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένοι αλλού στην Ευρώπη.

«Η αποχώρηση του 3% των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη δεν θα αλλάξει μετρήσιμα την αμυντική ικανότητα της ηπείρου ούτε τους υπολογισμούς αντιπάλων όπως η Ρωσία» σημειώνει.

Η Δύναμη Πολυχωρικών Επιχειρήσεων (MDTF) και οι επίγειοι πύραυλοι που τη συνοδεύουν αναπτύχθηκαν κυρίως με γνώμονα την Κίνα και όχι τη Ρωσία. Το σχέδιο αποστολής ενός τάγματος στην Ευρώπη αναπτύχθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ως γέφυρα μέχρι η Ευρώπη να αναπτύξει τη δική της ικανότητα πλήγματος μεγάλου βάθους.

Εξάλλου η Κάβανα δείχνει και τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη περιοχή. Ο υπερηχητικός πύραυλος Dark Eagle δεν είναι ακόμη πλήρως επιχειρησιακός και είναι τόσο ακριβός ώστε μπορεί να αγοραστεί μόνο σε μικρές ποσότητες, ενώ το πυραυλικό σύστημα Typhon έχει δεχθεί κριτική για το μεγάλο μέγεθος και την ακινησία του. Ο αριθμός των πυραύλων που θα αναπτύσσονταν με την MDTF πιθανότατα θα ήταν μικρός και οι πολιτικοί περιορισμοί στη χρήση τους πιθανότατα σημαντικοί, μειώνοντας οποιαδήποτε πραγματική αποτρεπτική αξία για τη Γερμανία ή την Ευρώπη.

Όσον αφορά τη στέρηση των δυνατοτήτων της MDTF, πχ ηλεκτρονικός πόλεμος, η ειδική σημειώνει ότι η Γερμανία ήδη εργάζεται εντατικά για να καλύψει αυτά τα κενά.

Ακόμα και σημαντικό είναι ότι η απόφαση είναι θετική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται μεγάλους αριθμούς αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανεπτυγμένων στην Ευρώπη για να προστατεύσουν τα βασικά τους συμφέροντα — είτε πρόκειται για πρόσβαση σε οικονομικές αγορές είτε για την άμυνα της πατρίδας. Η Ρωσία δεν αποτελεί συμβατική στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ και ένα μεγάλο αμερικανικό στρατιωτικό αποτύπωμα στην Ευρώπη δεν προστατεύει τις ΗΠΑ από τις όποιες απειλές, είτε πυρηνικές είτε κυβερνοεπιθέσεων, μπορεί να υπάρχουν.

Σοβαρολογούν

Επιπλέον, η μείωση δυνάμεων, αν και μικρή, προσθέτει η ειδική, στέλνει σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι οι Αμερικανοί σοβαρολογούν όταν μιλάνε για μετατόπιση των αμυντικών ευθυνών από πάνω τους προς τις ευρωπαϊκές πρωτευουσες. Αυτό ελπίζεται ότι θα δώσει περαιτέρω κίνητρο και θα επιταχύνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με την Καβάνα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρέπει να υποκύψει σε όσα μέλη του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι, αν οι δυνάμεις πρέπει να απομακρυνθούν από τη Γερμανία, θα πρέπει να μετακινηθούν ανατολικότερα, ώστε να τοποθετηθούν πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

«Η μεταφορά μιας ταξιαρχίας μάχης από τη Γερμανία στην Πολωνία ή τη Ρουμανία θα ήταν μια πράξη αυτοϋπονόμευσης που θα τιμωρούσε πάνω απ’ όλα τις ίδιες τις ΗΠΑ, εμβαθύνοντας την εμπλοκή της Ουάσινγκτον στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και αυξάνοντας τον κίνδυνο να συρθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την πίεση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη να επανεξοπλιστεί, ενισχύοντας την άμυνα της πρώτης γραμμής που η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποδείξει ότι θέλει να διαχειρίζεται η ίδια η Ευρώπη».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σύντομα μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με την αναλύτρια θα είναι κάτι θετικό, αν γίνει με στρατηγική προνοητικότητα και χωρίς τιμωρητική πρόθεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Σύνταξη
«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

Βάιος Μπαλάφας
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα
Ελλάδα 16.05.26

Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Αποτύχαμε
Opinion 16.05.26

Αποτύχαμε

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies