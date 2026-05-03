Η Γερμανία ζητά ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Η προγραμματισμένη αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ήταν αναμενόμενη, αλλά θα πρέπει να ωθήσει τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν τις δικές τους άμυνες (ReArm Europe και άλλα προγράμματα), δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μετά την τελευταία επίθεση της Ουάσιγκτον κατά των διατλαντικών σχέσεων.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Πιστόριους

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή την αποχώρηση από τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη βάση του στην Ευρώπη, καθώς η διαμάχη για τον πόλεμο με το Ιράν και οι εντάσεις λόγω των δασμών επιβαρύνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία ήδη από την πρώτη θητεία του και έχει επανειλημμένα παροτρύνει την Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της. Ωστόσο, ενέτεινε την απειλή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά από αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αμφισβήτησε τη στρατηγική εξόδου της Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή.

Οι λεπτομέρειες της αποχώρησης από Γερμανία

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η μερική απόσυρση θα επηρεάσει την τρέχουσα παρουσία των ΗΠΑ, η οποία αριθμεί σχεδόν 40.000 στρατιώτες που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας των ΗΠΑ, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί ήταν σταθμευμένοι στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Πιστόριους, προσθέτοντας ότι «η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο» με την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της, την επιτάχυνση των στρατιωτικών προμηθειών και την κατασκευή υποδομών.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η απόσυρση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως 12 μήνες. Δεν διευκρίνισε ποιες βάσεις θα επηρεαστούν, ούτε αν τα στρατεύματα θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ ή θα αναδιαταχθούν εντός της Ευρώπης ή αλλού.

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, η χώρα του οποίου επιδιώκει διαβεβαιώσεις για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξέφρασε την ανησυχία του για το τελευταίο πλήγμα που δέχτηκε η συμμαχία.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση», έγραψε ο Τουσκ στο X το Σάββατο.

Τα σχέδια του Πενταγώνου ήταν το τελευταίο πλήγμα που δέχτηκε η Γερμανία από την Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στο 25%, κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν τηρεί μια εμπορική συμφωνία – σε μια κίνηση που απειλεί να κοστίσει δισεκατομμύρια στη γερμανική οικονομία.

Ένας αξιωματούχος εξωτερικής πολιτικής του κόμματος CDU του καγκελάριου Mερτς δήλωσε ότι οι δύο ανακοινώσεις πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της πίεσης που ασκείται στον Τραμπ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εν μέσω χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και πιέσεων λόγω των ανεπίλυτων συγκρούσεων στην Ουκρανία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν.

«Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η απόσυρση των στρατευμάτων όσο και η εμπορική πολιτική μοιάζουν λιγότερο με έκφραση μιας συνεκτικής στρατηγικής και περισσότερο με πολιτικό αντανακλαστικό και αντίδραση που πηγάζει από την απογοήτευση», δήλωσε ο Πέτερ Μπέγιερ στο Reuters.

Ακύρωση τάγματος πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα τους, αλλά με περιορισμένους προϋπολογισμούς και τεράστια κενά στις στρατιωτικές δυνατότητες, θα χρειαστούν χρόνια για να καλύψει η περιοχή τις δικές της ανάγκες ασφάλειας.

Η Γερμανία θέλει να αυξήσει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών της Bundeswehr από τους σημερινούς 185.000 σε 260.000, αν και οι επικριτές του υπουργού Άμυνας έχουν ζητήσει αύξηση μεγαλύτερη, ως απάντηση στην ευρέως αντιληπτή αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, η οποία ξεκίνησε ως δύναμη κατοχής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά τη δεκαετία του 1960, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί είχαν σταθμεύσει εκεί για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η αμερικανική παρουσία περιλαμβάνει τη γιγαντιαία αεροπορική βάση Ράμσταϊν και το νοσοκομείο Λάντστουλ, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για την υποστήριξη του πολέμου τους στο Ιράν, καθώς και προηγούμενων συγκρούσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η απόφαση του Πενταγώνου σημαίνει ότι μια ολόκληρη ταξιαρχία θα αποχωρήσει από τη Γερμανία και ότι θα ακυρωθεί η αποστολή ενός τάγματος πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς που επρόκειτο να αναπτυχθεί αργότερα φέτος.

Η απώλεια του πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς θα αποτελέσει ιδιαίτερο πλήγμα για το Βερολίνο, καθώς επρόκειτο να αποτελέσει ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο αποτροπής έναντι της Ρωσίας, ενώ οι Ευρωπαίοι ανέπτυσσαν οι ίδιοι τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: ot.gr