Τα λόγια ειναι περιττά; Ο Κλέι Τόμπσον απαντά με τέσσερις λέξεις στον χωρισμό του με την Megan Thee Stallion

Ο χωρισμός της Megan Thee Stallion και του Κλέι Τόμπσον συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στα social media, ειδικά μετά τις αιχμές της ράπερ περί απιστίας. Ο μπασκετμπολίστας των Ντάλας Μάβερικς, που μέχρι τώρα δεν είχε δώσει εκτενή απάντηση, επέλεξε να αντιδράσει με έναν ιδιαίτερα σύντομο τρόπο: τέσσερις λέξεις κάτω από ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδρασή του

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας δημιουργός περιεχομένου, ο Wyomat, σχολίασε τη στάση του Στίβεν Α. Σμιθ του ESPN, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τον Τόμπσον.

Ο Κλέι Τόμπσον μπήκε στα σχόλια και έγραψε απλώς: «Please go touch grass».

Η φράση χρησιμοποιείται συχνά στα social media με την έννοια «βγες λίγο έξω», «ξεκόλλα από το ίντερνετ» ή «πάτα λίγο στην πραγματικότητα».

Τα σχόλια των θαυμαστών

Η απάντηση του Τόμπσον δεν έμεινε ασχολίαστη. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να του απαντήσουν, με αρκετούς να τον καλούν να αναλάβει ευθύνη ή να μιλήσει πιο ξεκάθαρα.

«Σταμάτα να ασχολείσαι με άλλες γυναίκες, φίλε. Ανάλαβε λίγη ευθύνη», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε ότι, αν ο Τόμπσον θεωρεί πως δεν έκανε κάτι λάθος, θα έπρεπε να δώσει τη δική του εκδοχή: «Κύριε… αν δεν έκανες τίποτα λάθος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πεις τη δική σου πλευρά, γιατί οι Hotties είναι σχεδόν τόσο σκληρές όσο και το Beyhive όταν πρόκειται για τη Meg».

Οι κατηγορίες της Megan Thee Stallion

Η Megan Thee Stallion είχε κατηγορήσει τον Τόμπσον ότι την απάτησε μέσα από Instagram Story που ανέβασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Με απάτησες, με είχες γύρω από όλη σου την οικογένεια να παίζουμε το σπίτι… “κώλωσες”. Σε στήριζα σε όλες τις ΦΡΙΚΤΕΣ εναλλαγές διάθεσης και τη συμπεριφορά σου απέναντί μου κατά τη διάρκεια της μπασκετικής σεζόν και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι “μονογαμικός”; Χρειάζομαι ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ διάλειμμα μετά από αυτό… γεια σας».

Το τέλος της σχέσης

Λίγο αργότερα, η Megan Thee Stallion επιβεβαίωσε και επίσημα ότι η σχέση της με τον Κλέι Τόμπσον τελείωσε.

«Πήρα την απόφαση να βάλω τέλος στη σχέση μου με τον Κλέι», ανέφερε σε δήλωσή της, σύμφωνα με το People.

«Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για μένα σε μια σχέση και, όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει πραγματικός δρόμος επιστροφής. Παίρνω αυτόν τον χρόνο για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου και να προχωρήσω με ηρεμία και καθαρότητα», πρόσθεσε.