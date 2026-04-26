Απιστία, ψέματα, αχαριστία: Η Megan Thee Stallion «έστειλε» τον Klay Thompson

Η Megan Thee Stallion βάζει τέλος στη σχέση της με τον επαγγελματία μπασκετμπολίστα του NBA Klay Thompson με εκρηκτικό τρόπο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για απιστία και τοξική συμπεριφορά.

Η ράπερ δεν μάσησε τα λόγια της, επιλέγοντας να μιλήσει δημόσια για όσα προηγήθηκαν του χωρισμού, με μια σειρά από αναρτήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών για το τι συνέβη πίσω από κλειστές πόρτες.

«Απιστία» και βαριές κατηγορίες

Μέσα από Instagram story το Σάββατο 25 Απριλίου, η Megan Thee Stallion ξέσπασε: «Απιστία, με είχες γνωρίσει σε όλη σου την οικογένεια παίζοντας το ‘σπιτάκι’… και μετά ‘πάγωσες’».

Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε τη δική της πλευρά, υποστηρίζοντας ότι στήριξε τον τότε σύντροφό της σε δύσκολες στιγμές: «Σε στήριζα σε όλα, μέσα από τις ΤΡΟΜΕΡΕΣ μεταπτώσεις της διάθεσής σου και τον τρόπο που μου φερόσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν σου στο μπάσκετ, και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι ‘μονογαμικός’;;;;;».

Κλείνοντας, έδωσε τον τόνο της απόφασής της: «Χρειάζομαι ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ διάλειμμα μετά από αυτό… γεια σας».

Η επίσημη επιβεβαίωση του χωρισμού

Παρότι στην αρχική ανάρτηση δεν τον κατονόμασε, λίγο αργότερα η Megan Thee Stallion επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το τέλος της σχέσης τους με δήλωση στο USA TODAY: «Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμα για μένα σε μια σχέση, και όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει ουσιαστικός δρόμος προς τα εμπρός. Θα αφιερώσω αυτό το διάστημα στον εαυτό μου, για να προχωρήσω με ηρεμία και καθαρό μυαλό».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δημόσια απάντηση από την πλευρά του παίκτη των Dallas Mavericks.

Δεν ακυρώνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις

Παρά τις εξελίξεις, η Megan Thee Stallion συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της. Είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί το ίδιο βράδυ στο Broadway, στη μουσική παράσταση Moulin Rouge! The Musical, στο Al Hirschfeld Theatre της Νέας Υόρκης.

Πότε έγινε γνωστή η σχέση τους

Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του τον περασμένο Ιούλιο, μετά από εβδομάδες φημών.

Η πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση έγινε στις 16 Ιουλίου, στο gala του ιδρύματος της ράπερ στη Νέα Υόρκη. Τότε η ίδια είχε δηλώσει στο People: «Δεν θα σας πω πώς και δεν θα σας πω πότε, αλλά ήταν σαν ταινία — είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».

Και συμπλήρωνε: «Είμαι απλώς ευγνώμων που είναι εδώ δίπλα μου και νιώθει το ίδιο για μένα».

*Με πληροφορίες από: USA Today, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @theestallion