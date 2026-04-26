Απιστία, ψέματα, αχαριστία: Η Megan Thee Stallion «έστειλε» τον Klay Thompson
Fizz 26 Απριλίου 2026, 09:30

Απιστία, ψέματα, αχαριστία: Η Megan Thee Stallion «έστειλε» τον Klay Thompson

«Σε στήριζα σε όλα, μέσα από τις ΤΡΟΜΕΡΕΣ μεταπτώσεις της διάθεσής σου, και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι 'μονογαμικός';;;;;», δήλωσε μεταξύ άλλων η Megan Thee Stallion για τον χωρισμό

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Η Megan Thee Stallion βάζει τέλος στη σχέση της με τον επαγγελματία μπασκετμπολίστα του NBA Klay Thompson με εκρηκτικό τρόπο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για απιστία και τοξική συμπεριφορά.

Η ράπερ δεν μάσησε τα λόγια της, επιλέγοντας να μιλήσει δημόσια για όσα προηγήθηκαν του χωρισμού, με μια σειρά από αναρτήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών για το τι συνέβη πίσω από κλειστές πόρτες.

«Απιστία» και βαριές κατηγορίες

Μέσα από Instagram story το Σάββατο 25 Απριλίου, η Megan Thee Stallion ξέσπασε: «Απιστία, με είχες γνωρίσει σε όλη σου την οικογένεια παίζοντας το ‘σπιτάκι’… και μετά ‘πάγωσες’».

Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε τη δική της πλευρά, υποστηρίζοντας ότι στήριξε τον τότε σύντροφό της σε δύσκολες στιγμές: «Σε στήριζα σε όλα, μέσα από τις ΤΡΟΜΕΡΕΣ μεταπτώσεις της διάθεσής σου και τον τρόπο που μου φερόσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν σου στο μπάσκετ, και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι ‘μονογαμικός’;;;;;».

Κλείνοντας, έδωσε τον τόνο της απόφασής της: «Χρειάζομαι ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ διάλειμμα μετά από αυτό… γεια σας».

Η επίσημη επιβεβαίωση του χωρισμού

Παρότι στην αρχική ανάρτηση δεν τον κατονόμασε, λίγο αργότερα η Megan Thee Stallion επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το τέλος της σχέσης τους με δήλωση στο USA TODAY: «Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμα για μένα σε μια σχέση, και όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει ουσιαστικός δρόμος προς τα εμπρός. Θα αφιερώσω αυτό το διάστημα στον εαυτό μου, για να προχωρήσω με ηρεμία και καθαρό μυαλό».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δημόσια απάντηση από την πλευρά του παίκτη των Dallas Mavericks.

Δεν ακυρώνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις

Παρά τις εξελίξεις, η Megan Thee Stallion συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της. Είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί το ίδιο βράδυ στο Broadway, στη μουσική παράσταση Moulin Rouge! The Musical, στο Al Hirschfeld Theatre της Νέας Υόρκης.

Πότε έγινε γνωστή η σχέση τους

Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του τον περασμένο Ιούλιο, μετά από εβδομάδες φημών.

Η πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση έγινε στις 16 Ιουλίου, στο gala του ιδρύματος της ράπερ στη Νέα Υόρκη. Τότε η ίδια είχε δηλώσει στο People: «Δεν θα σας πω πώς και δεν θα σας πω πότε, αλλά ήταν σαν ταινία — είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».

Και συμπλήρωνε: «Είμαι απλώς ευγνώμων που είναι εδώ δίπλα μου και νιώθει το ίδιο για μένα».

*Με πληροφορίες από: USA Today, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @theestallion

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

