Κιμ Καρντάσιαν: 90 κιλά κοκαΐνη μετέφερε φορτηγό του brand της, Skims

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σκάνδαλο με φορτίο ρούχων της Skims, του brand της Κιμ Καρντάσιαν, αποκάλυψαν οι βρετανικές αρχές: Πολωνός οδηγός φορτηγού προσπάθησε να περάσει στη Βρετανία σχεδόν 90 κιλά κοκαΐνης, κρυμμένα σε ειδική κρύπτη, ανάμεσα σε παλέτες με εσώρουχα και shapewear.

Ο 40χρονος Γιάκουμπ Γιαν Κόνκελ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά κοκαΐνης αξίας περίπου 8,4 εκατ. δολαρίων.

Η κρύπτη στις πίσω πόρτες

Το φορτηγό του μετέφερε 28 παλέτες με ρούχα Skims από την Ολλανδία. Στη διαδρομή, όμως, είχε προστεθεί και ένα παράνομο φορτίο: 90 πακέτα κοκαΐνης, συνολικού βάρους περίπου 90 κιλών κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στις πίσω πόρτες.

«Καμία σχέση η Skims»

Σύμφωνα με τη βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, το φορτίο της Skims ήταν απολύτως νόμιμο. Ούτε ο εξαγωγέας ούτε ο εισαγωγέας των ρούχων συνδέονταν με την υπόθεση λαθρεμπορίας.

Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή: «Η SKIMS δεν είχε καμία γνώση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας. Δεν είχαμε καμία σχέση με την επιχείρηση λαθρεμπορίας, τον οδηγό ή το φορτηγό».

Ο Κόνκελ αρχικά αρνήθηκε ότι γνώριζε για την κοκαΐνη. Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί να μεταφέρει τα ναρκωτικά έναντι 4.500 ευρώ.

«Αυτά τα ναρκωτικά καταστρέφουν ζωές και σκορπούν δυστυχία στις κοινότητές μας», δήλωσε ο Τζέισον Θορν, βοηθός διευθυντής της Border Force, σημειώνοντας ότι η κατάσχεση στέρησε από εγκληματικά δίκτυα κέρδη εκατομμυρίων.

*Με πληροφορίες από: New York Post