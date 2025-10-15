magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Viral 15 Οκτωβρίου 2025 | 12:00

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

«Το full bush επέστρεψε», διακήρυττε η Vogue το 2018. Έξι χρόνια αργότερα, το Maison Margiela επανέφερε δυναμικά τη συζήτηση με το σόου υψηλής ραπτικής του στο Παρίσι το 2024. Tώρα, η Κιμ Καρντάσιαν αποφασίζει να το κάνει… εμπορικό. Η εταιρεία της Skims, γνωστή για τα τολμηρά shapewear, μπαίνει στην αγορά των merkins (ψεύτικων ηβικών τριχών), παρουσιάζοντας το νέο προϊόν «The Ultimate Bush» — ή αλλιώς, «Ο Απόλυτος Θάμνος».

View this post on Instagram

A post shared by SKIMS (@skims)

Το παιχνίδι «Ταιριάζει το χαλί με τις κουρτίνες;»

Η σειρά αποτελείται από μικροσκοπικά εσώρουχα με ψεύτικες τρίχες, που η ίδια η Καρντάσιαν αποκαλεί «Faux Hair Panties».

Το βίντεο προώθησης, εμπνευσμένο από τηλεπαιχνίδι της δεκαετίας του ’70, ρωτά τις παίκτριες: «Does the carpet match the drapes?» («Ταιριάζει το χαλί με τις κουρτίνες;»).

Η σκηνή που ακολουθεί είναι αποκαλυπτική — κυριολεκτικά. Οι διαγωνιζόμενες σηκώνουν ταμπέλες, και στη θέση της «ευαίσθητης περιοχής» εμφανίζεται μια θολωμένη εικόνα του νέου, τριχωτού εσωρούχου. Το αποτέλεσμα; Διαδικτυακή έκρηξη.

View this post on Instagram

A post shared by SKIMS (@skims)

«Ποιος το ζήτησε αυτό;»

Τα social media πλημμύρισαν με απορίες, memes και σαρκασμό.

«Έψαξα να δω αν είναι Πρωταπριλιά», έγραψε ένας χρήστης.

«Πρέπει να τα πλένουμε στο πλυντήριο ή με σαμπουάν;» αναρωτήθηκε άλλος.

Κάποιος τρίτος έγραψε απλώς: «Παίρνω το 911» (το αμερικανικό 112).

Κι όμως, παρά την ειρωνεία, το προϊόν εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τα 12 σχέδια – σε διαφορετικές αποχρώσεις και υφές – πωλούνται προς 32 δολάρια το ένα.

Το προωθητικό μότο της Skims; «Με το τολμηρό μας Faux Hair Panty, το χαλί σου μπορεί να έχει ό,τι χρώμα θέλεις».

Η Καρντάσιαν γελά – το ίντερνετ όχι

Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν, πιστή στο brand της πρόκλησης, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, λέγοντας γελώντας: «Πόσο αστεία είναι αυτά τα merkins; Είναι απλά… τρελό!»

Με το γνώριμο μείγμα ειρωνείας και αυτοσαρκασμού, η Καρντάσιαν δείχνει να απολαμβάνει τον ντόρο που η ίδια προκάλεσε.

*Με πληροφορίες: The Independent, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @skims

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
