«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

«Το full bush επέστρεψε», διακήρυττε η Vogue το 2018. Έξι χρόνια αργότερα, το Maison Margiela επανέφερε δυναμικά τη συζήτηση με το σόου υψηλής ραπτικής του στο Παρίσι το 2024. Tώρα, η Κιμ Καρντάσιαν αποφασίζει να το κάνει… εμπορικό. Η εταιρεία της Skims, γνωστή για τα τολμηρά shapewear, μπαίνει στην αγορά των merkins (ψεύτικων ηβικών τριχών), παρουσιάζοντας το νέο προϊόν «The Ultimate Bush» — ή αλλιώς, «Ο Απόλυτος Θάμνος».

Το παιχνίδι «Ταιριάζει το χαλί με τις κουρτίνες;»

Η σειρά αποτελείται από μικροσκοπικά εσώρουχα με ψεύτικες τρίχες, που η ίδια η Καρντάσιαν αποκαλεί «Faux Hair Panties».

Το βίντεο προώθησης, εμπνευσμένο από τηλεπαιχνίδι της δεκαετίας του ’70, ρωτά τις παίκτριες: «Does the carpet match the drapes?» («Ταιριάζει το χαλί με τις κουρτίνες;»).

Η σκηνή που ακολουθεί είναι αποκαλυπτική — κυριολεκτικά. Οι διαγωνιζόμενες σηκώνουν ταμπέλες, και στη θέση της «ευαίσθητης περιοχής» εμφανίζεται μια θολωμένη εικόνα του νέου, τριχωτού εσωρούχου. Το αποτέλεσμα; Διαδικτυακή έκρηξη.

«Ποιος το ζήτησε αυτό;»

Τα social media πλημμύρισαν με απορίες, memes και σαρκασμό.

«Έψαξα να δω αν είναι Πρωταπριλιά», έγραψε ένας χρήστης.

«Πρέπει να τα πλένουμε στο πλυντήριο ή με σαμπουάν;» αναρωτήθηκε άλλος.

Κάποιος τρίτος έγραψε απλώς: «Παίρνω το 911» (το αμερικανικό 112).

Κι όμως, παρά την ειρωνεία, το προϊόν εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τα 12 σχέδια – σε διαφορετικές αποχρώσεις και υφές – πωλούνται προς 32 δολάρια το ένα.

Το προωθητικό μότο της Skims; «Με το τολμηρό μας Faux Hair Panty, το χαλί σου μπορεί να έχει ό,τι χρώμα θέλεις».

Η Καρντάσιαν γελά – το ίντερνετ όχι

Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν, πιστή στο brand της πρόκλησης, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, λέγοντας γελώντας: «Πόσο αστεία είναι αυτά τα merkins; Είναι απλά… τρελό!»

Με το γνώριμο μείγμα ειρωνείας και αυτοσαρκασμού, η Καρντάσιαν δείχνει να απολαμβάνει τον ντόρο που η ίδια προκάλεσε.

*Με πληροφορίες: The Independent, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @skims