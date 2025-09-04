Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Σε μια συγκινητική ομιλία της στα βραβεία ηγεσίας DVF (Diane von Furstenberg Leadership Awards) στη Βενετία, στις 28 Αυγούστου 2025, η Κιμ Καρντάσιαν καταδίκασε δημόσια τις επιχειρήσεις της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, που πραγματοποιούνται υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Κατά την απονομή του βραβείου της για το έργο της με στην Anti-Recidivism Coalition, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζει πρώην κρατούμενους στην κοινωνική επανένταξη, η Καρντάσιαν τόνισε ότι οι έφοδοι πλήττουν ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά και συνέβαλαν καθοριστικά στην αμερικανική κοινωνία, σύμφωνα με το Fox News.

«Λένε πως κυνηγούν εγκληματίες, αλλά βλέπω να επηρεάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει για να χτίσουν τη χώρα μας – άνθρωποι που γνωρίζω προσωπικά, άνθρωποι που γνωρίζουν οι φίλοι μου», είπε η επιχειρηματίας, προσθέτοντας: «Οφείλουμε να προστατέψουμε όσους στήριξαν και οικοδόμησαν την πατρίδα μας».

Η τοποθέτησή της σηματοδότησε μια πιο επικριτική στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο παλαιότερα είχε συνεργαστεί στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων για την απονομή χάριτος, όπως στην περίπτωση της Άλις Μαρί Τζόνσον το 2018. Αυτή τη φορά, όμως, η ίδια μίλησε με βάση τις προσωπικές της εμπειρίες και τις ιστορίες κοινοτήτων που πλήττονται άμεσα από τις μαζικές απελάσεις.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά κατά των εφόδων. Τον Ιούνιο είχε ήδη καταδικάσει αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς τες «απάνθρωπες» μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Είχε τότε επισημάνει ότι οι μετανάστες «είναι μέρος της καθημερινότητας μας, γείτονες, συνάδελφοι, οικογένεια» και ζήτησε μια δικαιότερη προσέγγιση στη μεταναστευτική πολιτική.

Η αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης δεν άργησε να έρθει. Η Τρίσια ΜακΛάφλιν του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας απάντησε δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και ποινικά μητρώα συλληφθέντων, υποστηρίζοντας ότι η Καρντάσιαν παραβλέπει το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς είναι επικίνδυνοι εγκληματίες. Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκειλ Τζάκσον, τόνισε πως η κυβέρνηση απλώς τηρεί την υπόσχεσή της να απελάσει «παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες» και χαρακτήρισε τις επικρίσεις «παρεμβάσεις από την ελίτ του Χόλιγουντ».

«@KimKardashian, ποιον από αυτούς τους καταδικασμένους παιδόφιλους, δολοφόνους, διακινητές ναρκωτικών και βιαστές θα ήθελες να παραμείνει στην κομητεία; Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους καταδικασμένους παράνομους εγκληματίες που συνελήφθησαν τις τελευταίες 72 ώρες», έγραψε η ΜακΛάφλιν στο X.