In Whose Name?: Ο επεισοδιακός γάμος των Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ έγινε ντοκιμαντέρ

Όταν τον Απρίλιο του 2012 έγινε γνωστή η σχέση τους, ο κόσμος της showbiz βρήκε το νέο του αγαπημένο και ισχυρό ζευγάρι. Εκείνη ήταν μια από τις πιο γνωστές influencers και εκείνος ένας από τους μεγαλύτερους ράπερ. Μια δεκαετία αργότερα η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους στη ζωή τους – και η σχέση τους έως και σήμερα παραμένει εκρηκτική.

Και μάλλον το ντοκιμαντέρ In Whose Name?, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου, δεν πρόκειται να κάνει τα πράγματα καλύτερα.

Σε αυτό θα παρουσιαστεί αδημοσίευτο υλικό από τον επεισοδιακό γάμο τους και τον επώδυνο χωρισμό τους – υλικό που έως τώρα κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει μια πρώτη γεύση από τις πολύ προσωπικές στιγμές της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, με τη γνωστή influencer και επιχειρηματία να ακούγεται να λέει στον ράπερ με δάκρυα στα μάτια: «Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι πριν από λίγα χρόνια».

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα έχει αυτισμό, αποκαλύπτει πως έχει σταματήσει την φαρμακευτική του αγωγή εδώ και πέντε μήνες, δηλώνοντας μάλιστα πως «προτιμά να είναι νεκρός παρά να παίρνει φάρμακα».

Σε μια από τις πιο φορτισμένες σκηνές του τρέιλερ, η Κιμ προσπαθεί να ηρεμήσει έναν οργισμένο Κάνιε ο οποίος φωνάζει: «Ποτέ μην μου πεις ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και δεν θα έχω τίποτα!».

Το «In Whose Name?» περιλαμβάνει πλάνα από περισσότερες από 3.000 ώρες υλικού, που τραβήχτηκαν επί έξι χρόνια. Το τρέιλερ κλείνει με τον ράπερ να λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με το να είσαι καλλιτέχνης και διπολικός; Ό,τι κάνεις και λες, είναι έργο τέχνης».

// Κεντρική φωτογραφία: Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ στα MTV Video Music Awards στο Λος Άντζελες το 2015. (REUTERS / Danny Moloshok)