Tι δουλειά έχει η Κιμ Καρντάσιαν στο Μπρόντγουεϊ;

Η Κιμ Καρντάσιαν εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής του έργου «The Fear of 13» στο Μπρόντγουεϊ.

Το έργο, με πρωταγωνιστές τους Άντριεν Μπρόντι και Τέσα Τόμσον, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Νικ Γιάρις, ο οποίος πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για έναν φόνο που επιμένει ότι δεν διέπραξε. Αυτό σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Καρντάσιαν στο Μπρόντγουεϊ, η οποία έχει επισκεφθεί συχνά τον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και να ζητήσει χάρη εκ μέρους κρατουμένων, και των οποίων οι προσπάθειες οδήγησαν στην μετατροπή της ισόβιας ποινής της Άλις Μαρί Τζόνσον, η οποία καταδικάστηκε για αδίκημα σχετικό με ναρκωτικά.

«Αυτή η ιστορία»

«Η δέσμευσή μου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης πάντα ξεπερνούσε τα όρια της απλής πολιτικής – αφορά τους ανθρώπους. Έχω μάθει ότι μερικές φορές ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αλλάξεις νοοτροπίες είναι μέσα από μια δυνατή ιστορία. Το The Fear of 13 είναι αυτή η ιστορία. Είναι μια ωμή, ειλικρινής ματιά στην άδικη καταδίκη του Νικ Γιάρις και στις αδυναμίες του συστήματος που τον κράτησαν πίσω από τα σίδερα για είκοσι χρόνια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη που κάνω το ντεμπούτο μου ως παραγωγός στο Μπρόντγουεϊ με ένα έργο ζωτικής σημασίας», δήλωσε σχετικά με το έργο η Κιμ Καρντάσιαν, σύμφωνα με το Variety.

Το έργο, σε σενάριο της Λίντσεϊ Φερεντίνο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Κρόμερ, έρχεται στο Μπρόντγουεϊ μετά από μια σειρά παραστάσεων στο Γουέστ Εντ. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Εφραίμ Σάικς, Μάικλ Κάβιντερ, Έντι Κούπερ, Βίκτορ Κρουζ, Έμπονι Φλάουερς, Τζόελ Μάρς Γκάρλαντ, Τζάρετ Γουέιν Γκλάντλι, Τζο Τζόζεφ, Τζεμπ Κρέιγκερ και Μπεν Τόμσον.

Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στο James Earl Jones Theatre.

«Είναι υπέροχος»

Μιλώντας στο περιοδικό People, η Τέσα Τόμσον εξήρε τον «εξαιρετικά ευγενικό» συμπρωταγωνιστή της, Άντριεν Μπρόντι.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας τους παράστασης στο Μπρόντγουεϊ, «The Fear of 13», στο θέατρο James Earl Jones στη Νέα Υόρκη στις 15 Απριλίου, η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία που αποκόμισε από τη συνεργασία της με τον Μπρόντι.

«Είναι υπέροχος», είπε η Τόμσον στο People. «Τον λατρεύω. Είναι τρομερός σε αυτό το έργο. Είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός, είναι εξαιρετικά ευγενικός».

«Νιώθω σαν να τον γνωρίζω — ίσως είναι απλώς επειδή κάνουμε τόσες πολλές πρόβες και έχουμε δεθεί τόσο πολύ — αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω σαν να τον γνωρίζω εδώ και χρόνια. Ωστόσο, νιώθω ότι για εμάς είναι μόνο η αρχή, και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων», πρόσθεσε.

Η Τόμσον και ο Μπρόντι κάνουν και οι δύο το ντεμπούτο τους στο Μπρόντγουεϊ με αυτό το έργο.