«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
08 Νοεμβρίου 2025 | 13:30

«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

«Κατά κάποιον τρόπο, η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να είναι η τέλεια επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην All’s Fair, τη νέα λαμπερή σειρά νομικών υποθέσεων του Ράιαν Μέρφι για το Hulu» γράφει η Angie Han στο Hollywood Reporter και συνεχίζει: «Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωταγωνίστρια του American Horror Story: Delicate είναι καλή σε αυτόν τον ρόλο, να σημειωθεί — δεν είναι, και το γεγονός ότι την περιβάλλουν δυναμικές προσωπικότητες όπως η Γκλεν Κλόουζ, η Ναόμι Γουάτς, η Νίσυ Νας-Μπετς, η Σάρα Πάλσον και η Τεϊάνα Τέιλορ κάνει την αδυναμία της ως ηθοποιού ακόμα πιο εμφανή».

Μια σειρά που δε θέλει να την παρακολουθούν

Ωστόσο, η ερμηνεία της Καρντάσιαν, άκαμπτη και χωρίς συναίσθημα, χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα, είναι ακριβώς αυτό που αξίζει το σενάριο, επίσης άκαμπτο και χωρίς συναίσθημα, χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα.

Η ίδια η παρουσία της, που καταφέρνει να δημιουργήσει buzz και τίποτα άλλο, ταιριάζει σε μια σειρά που φαίνεται να θέλει να μην την παρακολουθούν τόσο πολύ όσο να την αξιοποιούν για viral αποσπάσματα.

Είναι οι άλλες ηθοποιοί, που προσπαθούν να πουλήσουν υλικό που δεν αξίζει τον κόπο τους, για τις οποίες νιώθεις λύπηση — ή για τις οποίες θα ένιωθες λύπηση, αν η εκπομπή δεν σου θύμιζε κάθε πέντε λεπτά πόσο υπέροχο είναι να έχεις πολλά χρήματα και μετά να βγάζεις ακόμα περισσότερα.

Oποιαδήποτε πραγματική συναισθηματική αντήχηση ή αφηγηματική συνοχή επιτυγχάνει το All’s Fair κατά τη διάρκεια της σειράς είναι καθαρά τυχαία

YouTube thumbnail

Περίβλημα γυναικείας ενδυνάμωσης

«Για το καλό τους, αλλά και για τη δική μου ικανότητα να πιστεύω σε έναν κόσμο που περιστασιακά έχει νόημα, ελπίζω ότι όλες τους, συμπεριλαμβανομένης και της Καρντάσιαν, έλαβαν τεράστια ποσά για ό,τι κάνουν εδώ» σχολιάζει η Angie Han.

Το All’s Fair φτάνει με ένα φαινομενικό περίβλημα γυναικείας ενδυνάμωσης που γίνεται όλο και πιο λεπτό κάθε φορά που η πλοκή παρουσιάζει ως σκανδαλώδη αποκάλυψη το συναινετικό σεξ περίεργων προτιμήσεων ή με κάποια τρανς εργαζόμενη στον τομέα του σεξ.

Κουρασμένες από το να μην τις παίρνουν ποτέ στα σοβαρά οι ηλικιωμένοι, λευκοί, άνδρες συνάδελφοί τους στην αριστοκρατική δικηγορική εταιρεία, οι δικηγόροι Αλούρα Γκραντ (Καρντάσιαν), Λίμπερτι Ρόνσον (Γουάτς) και η ντετέκτιβ Έμεραλντ Γκριν (Νας-Μπετς) — πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε, αυτά είναι απίστευτα ονόματα — αποφασίζουν ότι είναι ώρα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Είναι πλούσιες και τους φαίνεται

Σε ελάχιστο χρόνο, ίδρυσαν τη δική τους δικηγορική εταιρεία, ειδικευμένη στο δίκαιο διαζυγίων και εκπροσωπώντας αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Μια δεκαετία αργότερα, η Grant Ronson Greene & Associates ευδοκιμεί, όπως αποδεικνύεται άμεσα από τις νίκες που αναφέρουν στις συζητήσεις τους στο γραφείο, αλλά και πιο ζωντανά από το γεγονός ότι, όταν δεν περπατούν με τα τακούνια σχεδιαστών στους τεράστιους μαρμάρινους διαδρόμους, περιφέρονται σε παραθαλάσσιες επαύλεις, οδηγούν Bentley στο Μπέβερλι Χιλς και συζητούν για τα κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων που ελπίζουν να αποκτήσουν σε δημοπρασία, ενώ πετούν προς τη Νέα Υόρκη με ιδιωτικό τζετ.

Εμπνευσμένο από την εκτελεστική παραγωγό και πραγματική δικηγόρο διαζυγίων της Καρντάσιαν, Λόρα Γουάσερ (η οποία φημολογείται ότι ήταν το πρότυπο για τον χαρακτήρα της Λόρα Ντερν στο Marriage Story), το All’s Fair προφανώς έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς οι καριέρες αυτών των γυναικών επηρεάζουν την προσωπική τους ζωή και το αντίστροφο.

Στην πραγματικότητα, η σειρά είναι εδώ για να προσφέρει έντονες ματιές, κακεντρεχείς ατάκες και μεγάλες, ζουμερές στιγμές, με πολύ ανάμεικτα αποτελέσματα

YouTube thumbnail

Διάσημες ιστορίες

Στη σειρά μπορεί κανείς να αναγνωρίσει υποθέσεις πραγματικών προσώπων όπως η Τζούντιθ Λάιτ, η Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ Λόρεν και η Τζέσικα Σίμπσον — με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ερωτική ζωή των κύριων χαρακτήρων.

Η Αλούρα τα έχει δει όλα, αλλά εξακολουθεί να είναι αιφνιδιασμένη όταν ο ίδιος ο σύζυγός της, ένας σέξι νεαρός ποδοσφαιριστής ονόματι Τζέσε (Μάθιου Νόσκα), ανακοινώνει ότι την αφήνει.

Η Λίμπερτι είναι ευτυχισμένη με τον όμορφο γιατρό Ρέγκι (Ο.Τ. Φαγκμπένλε), αλλά φοβάται τη δέσμευση επειδή έχει δει πάρα πολλές σχέσεις να τελειώνουν. Η μέντορας και μητρική φιγούρα της παρέας, η Ντίνα (Κλόουζ), έχει διατηρήσει το ρομαντικό της πνεύμα παρά τη δουλειά της, αλλά αγωνίζεται με την επιδεινούμενη υγεία του συζύγου της, Νταγκ (Εντ Ο’Νιλ). Και ούτω καθεξής.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πραγματική συναισθηματική αντήχηση ή αφηγηματική συνοχή επιτυγχάνει το All’s Fair κατά τη διάρκεια της σειράς είναι καθαρά τυχαία. Στην πραγματικότητα, η σειρά είναι εδώ για να προσφέρει έντονες ματιές, κακεντρεχείς ατάκες και μεγάλες, ζουμερές στιγμές, με πολύ ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σταματάς και κοιτάς

Η μεγαλύτερη επιτυχία της βρίσκεται στο πρώτο μέτωπο. Χωρίς να την απασχολεί καθόλου το τι θα φορούσαν οι πραγματικοί δικηγόροι στη δουλειά τους, η ενδυματολόγος Πόλα Μπράντλεϊ δημιουργεί τη δική της φανταστική εκδοχή της ενδυμασίας γραφείου, που περιλαμβάνει καπέλα και γάντια σε χρώματα πολύτιμων λίθων, διαμάντια στο μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ και τεράστια ντεκολτέ.

Τα ρούχα μπορεί να μην είναι πάντα κομψά ή ακόμα και πολύ όμορφα, αλλά όπως τα παρουσιάζουν επαγγελματίες του κόκκινου χαλιού όπως η Καρντάσιαν, η Νας-Μπετς ή η Τέιλορ (που παίζει τη ρεσεψιονίστ της εταιρείας, Μίλαν), κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει, δηλαδή σε κάνουν να σταματάς και να κοιτάς.

Πολύ κακές ατάκες

Από την άλλη πλευρά, η σειρά αποτυγχάνει εντελώς όταν πρόκειται για την δημιουργία αξιομνημόνευτων ατακών, γιατί όταν ο διάλογος δεν είναι τόσο ανιαρός, αγγίζει τα όρια του ανόητου («Απέτυχα. Μισώ να αποτυγχάνω», λέει η Αλούρα με μούτρα), είναι τόσο υπερβολικά βλάσφημος που γίνεται κουραστικός.

Ούτε καν η Πάλσον, ως η κακιά αντίπαλη δικηγόρος Κάρινγκτον «Καρ» Λέιν, δεν μπορεί να προφέρει μια τόσο υπερβολική ατάκα όπως «Δεν θα το έκανα αυτό ακόμα και αν ήμουν άφραγκη και πεινούσα σε μια γωνιά του δρόμου, αναγκασμένη να κάνω πίπα σε έναν ιερέα με χλαμύδια για ένα μπολ φασόλια».

Μια σειρά για το TikTok

Το δράμα γενικά αποτυγχάνει επίσης να προσφέρει τις στιγμές που θα μπορούσαν να γίνουν θέμα συζήτησης — ή, για να το θέσουμε με όρους του 2025, που θα ήταν κατάλληλες για το TikTok — και για τις οποίες φαίνεται να έχει σχεδιαστεί.

«Οι χαρακτήρες είναι τόσο αδύναμοι, οι ιστορίες τους τόσο σαθρές και τα κίνητρά τους τόσο ανεπαρκώς επεξεργασμένα, που δεν υπάρχει κανένα αναγνωρίσιμο συναίσθημα που να υποκρύπτεται σε όλα αυτά, και επομένως κανένα συναίσθημα που να προκαλείται από την παρακολούθησή τους» παρατηρεί η Angie Han στο Hollywood Reporter και καταλήγει:

«Θα μπορούσατε εξίσου καλά να βλέπετε τυχαία GIF από κάποια σειρά που δεν έχετε δει ποτέ πριν. Το οποίο, δεδομένου του πόσο βαρετό αποδεικνύεται το All’s Fair παρά το πόσο σκληρά προσπαθεί να γίνει σέξι και εντυπωσιακό, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ο ιδανικός τρόπος για να το απολαύσετε».

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

