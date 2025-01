«Μόνο μία λήψη;»: Η Γκλεν Κλόουζ αποκάλυψε το καλύτερο φιλί που έχει δώσει σε ταινία

Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Watch What Happens Live το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου, η ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ συμμετείχε στο δημοφιλές «Plead the Fifth» της εκπομπής.

Ο οικοδεσπότης Άντι Κοέν ξεκίνησε ρωτώντας την: «Ποιο ήταν το καλύτερο φιλί σας στην οθόνη;».

Αφού έκλεισε για λίγο τα μάτια της, η Κλόουζ απάντησε: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Στην ταινία ‘Ο καλύτερος’».

Στη συνέχεια παραπονέθηκε: «Τον φίλησα μόνο μία φορά», με αποτέλεσμα ο Κοέν να αντιδράσει: «Μόνο μία λήψη;».

«Όχι, όχι, ενδεχομένως να κάναμε δύο λήψεις», απάντησε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ολέθρια σχέση», προσθέτοντας γρήγορα: «Αλλά τον πέταξα έξω από το διαμέρισμά μου σε εκείνη την ταινία. Aν και κατέληξα μαζί του».

Στη συνέχεια, ο Κοέν σημείωσε ότι «πήρε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ από αυτό», αναφερόμενος στην υποψηφιότητά της για βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου.

«Ποιος σε αυτή την κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί ηττημένος; Είστε εκεί, είστε πέντε άνθρωποι που τιμηθήκατε για τη δουλειά που έχετε κάνει από τους συναδέλφους σας. Τι καλύτερο από αυτό;»

Το αθλητικό δράμα του 1984 είχε πρωταγωνιστή τον Ρέντφορντ, ο οποίος υποδυόταν τον Ρόι Χομπς, έναν μεσήλικα παίκτη του μπέιζμπολ, ο οποίος φαινομενικά έρχεται από το πουθενά για να γίνει ένας θρυλικός ροπαλοφόρος. Η Γκλεν Κλόουζ υποδύθηκε τη φίλη του Άιρις Γκέινς, με την οποία εν αγνοία του απέκτησε έναν γιο.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν νομίζω ότι είμαι αποτυχημένη»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κοέν ζήτησε επίσης από την Γκλεν Κλόουζ – η οποία έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας της – να μοιραστεί ποια από αυτές τις ερμηνείες πιστεύει ότι άξιζε περισσότερο ένα χρυσό αγαλματίδιο. Εκείνη απάντησε αμέσως: «Όλες!» με γέλια, προκαλώντας τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα του κοινού – και ένα high-five.

Η απάντησή της ήταν ένα αυθάδες νεύμα για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, παρά το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί για τη δουλειά της σε ταινίες όπως: «Η μεγάλη ανατριχίλα», «Επικίνδυνες σχέσεις».

«Σε γεμίζει η δουλειά σου και αυτή είναι η ουσία της όλης διαδικασία για μένα. Είναι αυτό που τροφοδοτεί την ψυχή μου, αλλά είναι πραγματικά ωραίο όταν αρέσει και στους άλλους»

Το 2021, όταν ισοφάρισε με τον αείμνηστο ηθοποιό Πήτερ Ο’ Τουλ – ο οποίος είχε επίσης οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ και μηδέν νίκες – αναφέρθηκε στο γεγονός με έναν παράδοξο τρόπο -μακριά από κόντρες και συγκρίσεις.

Glenn Close and Robert Redford on the set of “The Natural” pic.twitter.com/1lgQyYsReZ — Matt Wyatt (@RadioWyatt) February 16, 2021

«Πρώτα απ’ όλα, δεν νομίζω ότι είμαι αποτυχημένη», δήλωσε στο Associated Press. «Ποιος σε αυτή την κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί ηττημένος; Είστε εκεί, είστε πέντε άνθρωποι που τιμηθήκατε για τη δουλειά που έχετε κάνει από τους συναδέλφους σας. Τι καλύτερο από αυτό;».

Και συνέχισε: «Και ειλικρινά αισθάνομαι ότι ο Τύπος θέλει να έχει νικητές και ηττημένους. Και μετά λένε, ‘Ποιος είναι ο χειρότερα ντυμένος;’. Και, ξέρετε, ‘Ποιος έβγαλε τον χειρότερο λόγο;’. Ξεχάστε το. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο».

«Εγώ λέω, γ@μα τους!», πρόσθεσε αστειευόμενη.

«Όταν θα είμαι γριά»

Όταν ρωτήθηκε για τα χρυσά αγαλματίδια νωρίτερα την ίδια χρονιά, είπε ότι η υποκριτική δεν έχει να κάνει με τις διακρίσεις.

«Δεν ξέρω τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό το θέμα(…)Σε γεμίζει η δουλειά σου και αυτή είναι η ουσία της όλης διαδικασία για μένα. Είναι αυτό που τροφοδοτεί την ψυχή μου, αλλά είναι πραγματικά ωραίο όταν αρέσει και στους άλλους», δήλωσε σε συνέντευξη της με τον Πιτ Ντέιβιντσον για το Variety’s Actors on Actors.

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να είναι καλό αν δε πάρω ποτέ ένα. Δεν θα με πείραζε πάντως να με βγάλουν με το καροτσάκι όταν θα είμαι γριά και θα μου τρέχουν τα σάλια και θα έχω μια γκρίζα περούκα για να καλύπτω τη φαλάκρα μου».

*Mε πληροφορίες από: People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Η Γκλεν Κλόουζ φτάνει για την 91η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 24 Φεβρουαρίου 2019 | EPA/ETIENNE LAURENT