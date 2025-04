Θάνατοι Τζιν Χάκμαν και Μπέτσι Αρακάουα: Βίντεο-σοκ φέρνει στο φως τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού

Δύο μήνες μέτα τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του Μπέτσι Αρακάουα, νέα ντοκουμέντα φέρνουν στο φως σοκαριστικές εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού τους στη Σάντα Φε.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το σπίτι του Τζιν Χάκμαν και της Μπέτσι Αρακάουα στη Σάντα Φε έδειξε ότι ο σκύλος τους παρακολουθούσε το άψυχο σώμα της, καθώς οι αστυνομικοί ερευνούσαν το ακατάστατο σπίτι του απομονωμένου ζευγαριού.

Το 11λεπτο βίντεο από μια κάμερα σώματος της αστυνομίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε έδειχνε τους βοηθούς να περπατούν μέσα στο μπάνιο όπου βρέθηκε το πτώμα της Αρακάουα.

Μόλις πέντε μέτρα μακριά καθόταν ο γερμανικός ποιμενικός του ζευγαριού που κοιτούσε με αγωνία το άψυχο σώμα του Αρακάουα.

Οι αξιωματούχοι θόλωσαν το σώμα του Αρακάουα, αλλά στο βίντεο φαίνονται καθαρά μπουκάλια με φάρμακα και άλλα είδη υγιεινής στον πάγκο του μπάνιου.

Μέσα σε μια μεγάλη ντουλάπα υπήρχε ένα κλουβί για κατοικίδια ζώα, όπου βρέθηκε νεκρός ένας άλλος σκύλος, ένα 12χρονο μίγμα αυστραλιανού Kelpie- το οποίο πέθανε πιθανότατα από αφυδάτωση και ασιτία, σύμφωνα με ιατροδικαστική έρευνα.

Σωροί από ρούχα, έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορα δωμάτια μέσα στην έπαυλη των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι βοηθοί περπατούσαν προς την άλλη πλευρά του σπιτιού όπου βρέθηκε το πτώμα του Χάκμαν.

«Φαίνεται σαν να προσπαθούσε να βγει έξω», είπε ένας άλλος βοηθός για τον Χάκμαν.

«Παρατήρησα ότι τα άκρα του άνδρα είχαν κόκκινο και μωβ χρώμα, ο άνδρας φαινόταν άκαμπτος και το στόμα του ήταν ανοιχτό», έγραψε ένας ερευνητής σε μια έκθεση. «Παρατήρησα επίσης ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου στα αριστερά του».

«Στα δεξιά του άνδρα παρατήρησα ένα μαύρο μπαστούνι για περπάτημα. Φάνηκε σαν αυτός να κατέρρευσε ξαφνικά».

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 26 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό, αφού το προσωπικό ασφαλείας είδε τα πτώματά τους από ένα παράθυρο και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο του ιού hantavirus γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, μια σπάνια κατάσταση που προκαλείται από τον ιό hantavirus που μεταδίδεται μέσω περιττωμάτων και ούρων τρωκτικών – τα οποία πράγματι υπήρχαν στον χώρο.

Ο Χάκμαν πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου, από σοβαρή καρδιακή νόσο, η οποία επιδεινώθηκε από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη νεφροπάθεια.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Χάκμαν μπορεί να μην γνώριζε ότι η Αρακάουα ήταν νεκρή, δεδομένης της σοβαρής κατάστασης της υγείας του κατά τη στιγμή του θανάτου της.

Οι κόρες του Χάκμαν, Ελίζαμπεθ και Λέσλι, δήλωσαν ότι οι γονείς τους ζούσαν απομονωμένοι και δεν επέτρεπαν την είσοδο ούτε σε καμαριέρες ούτε σε καθαρίστριες. Η τελευταία φορά που τις είδαν ήταν πριν από ενάμιση χρόνο, όταν είχαν συναντηθεί για γεύμα, κάτι που αποδεικνύει την κοινωνική απομόνωση του ζευγαριού.

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Νέου Μεξικού επιθεώρησε το σπίτι εβδομάδες μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακίνητο ήταν «έδαφος αναπαραγωγής» για τον ιό hantavirus λόγω της ύπαρξης τρωκτικών.

Ενώ το κυρίως σπίτι βρέθηκε καθαρό, ανακαλύφθηκαν περιττώματα τρωκτικών σε χώρους του σπιτιού.

Οι επιθεωρητές δήλωσαν επίσης ότι τα τρία υπόστεγα στο ακίνητο ήταν προσβάσιμα σε παράσιτα. Βρήκαν επίσης ζωντανά και νεκρά τρωκτικά στην ιδιοκτησία καθώς και παγίδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μόλυνση ήταν ένα συνεχές πρόβλημα για το απομονωμένο ζευγάρι.

Αν και ο ιός hantavirus είναι σπάνιος στις ΗΠΑ, με λιγότερα από 50 κρούσματα να αναφέρονται ετησίως, ο ιός σκότωσε άλλους τρεις ανθρώπους στο Mammoth Lakes της Καλιφόρνιας εβδομάδες μετά το θάνατο των Χάκμαν και Αρακάουα.

