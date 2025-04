Φρένκι ντε Γιονγκ: «θα δούμε για το μέλλον μου» (pic)

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ σε δηλώσεις του μετά το ματς της Μπαρτσελόνα με την Ντόρτμουντ, αναφέρθηκε στο μέλλον του στους «μπλαουγκράνα» και είπε πως έχει μείνει απολύτα ικανοποιήμενος απο την ομάδα του και την ζωή στην Βαρκελώνη.

Παράλληλα, ο Ολλανδός τόνισε πως βρίσκονται στο πιο σημαντικό μέρος της σεζόν και πως πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο τι γίνεται μόνο εντός αγωνιστικού χώρου.

«Βρισκόμαστε στην πιο καθοριστική φάση της σεζόν… γι’ αυτό η προσοχή μας είναι στραμμένη στο γήπεδο.

🚨 Frenkie de Jong plays down reports on new deal almost done: “We’re in the most decisive phase of the season… so full focus on the pitch”.

“After that, we’ll see about my future. I’m happy to play and live in Barcelona” 💙❤️ pic.twitter.com/McmH8ctI6s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2025