Αντιδράσεις προκαλεί η νυχτερινή τροπολογία που κατέθεσε στην ελληνική Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. «Ανησυχία» εκφράζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ωστόσο απορρίφθηκε, ενώ ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης αναφέρει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας».

Η τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και θα ψηφιστεί περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου»

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο – μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας που έχουν γίνει με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιστολή Κοβέσι στον υπουργό Δικαιοσύνης

Τις τελευταίες ώρες έχουν αναπτυχθεί έντονα συζητήσεις για σοβαρές ενδείξεις ότι η τροπολογία θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τη διερεύνηση σκανδάλων που εμπλέκουν αιρετούς χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται.

Προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, έστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με την οποία εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για την τροπολογία, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς.

Η προτεινόμενη διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.

«Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα», τονίζει η Εισαγγελία της ΕΕ εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της.

Τι λένε από την κυβέρνηση

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως «η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής που ορίζεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών έχει τις αρμοδιότητες που έχει ήδη ο ανακριτής κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν θίγονται κατ’ ελάχιστον».

Δεύτερον, «συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ίσχυαν για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους εν γένει μέχρι το 2019 οπότε και καταργήθηκαν με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή εκδίκαση υποθέσεων με ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς καμία έκπτωση ως προς τις αρχές της δίκαιης δίκης».

Τρίτον, «η διάταξη αφορά σε όλα τα αδικήματα βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις ή οι διατάξεις για την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Η απάντηση Φλωρίδη

Στη συζήτηση για το «πώς ήρθε» η διάταξη για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην πρόσφατη έλευση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα, την επίσκεψή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης και τη συμμετοχή της στο Φόρουμ των Δελφών, μετέφερε «κατά λέξη» τι ακριβώς είπε στο συνέδριο: «Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα» λέει η κα Κοβέσι, «ότι θέλουνε να κάνουνε κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι».

Κατά συνέπεια, είπε ο κ. Φλωρίδης, «όταν συζητάμε εδώ, ότι εμείς πήραμε μία πρωτοβουλία, η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια».

Τόνισε, μάλιστα, ότι έκανε «μία νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να μη μείνει καμιά αμφιβολία, πέρα από τις δηλώσεις που έχω κάνει εδώ, ότι ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, ο όποιος είναι βεβαίως συμβατός με τον κανονισμό, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει. Θέλω να θυμίσω επίσης, ότι οι ανακριτές, σε όλες τις τις υποθέσεις που χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία, υπάρχουν. Σας θυμίζω την υπόθεση 717. Εκεί δεν έχει ανακριτή; Έχει ανακριτή. Εδώ τι λέμε; Ότι απλώς, ο ανακριτής, επειδή αφορά υποθέσεις πολιτικών, [. . .] θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής. Αυτός πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας, αυτή έχει 250 – 300 εφέτες… Κατά συνέπεια, το πλαίσιο είναι αυτό» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«…η τροπολογία που επισπεύδεται η διαδικασία ακραίας κατάχρησης εξουσίας από τον υπουργό που θα ελεγχθεί ποινικά γι’ αυτό που κάνει. Γιατί μεθοδεύει, αυτό που κάνουν βουλευτές της ΝΔ, να καλύπτουν εαυτούς και αλλήλους για ποινικά αδικήματα και για μείζονα ποινικά αδικήματα. Ο κ. Φλωρίδης απεργάζεται ποινικές δίκες εξπρές για την αντιπολίτευση. Είναι κατάφορα αντισυνταγματική και κακουργηματική ενέργεια Φλωρίδη που την έφερε νύχτα τη τροπολογία, αφού νύχτα δρουν τέτοιου τύπου δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μέσα σε κλίμα πόλωσης η ένσταση απερρίφθη από την Ολομέλεια της Βουλής. «Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της Δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει», σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης αποκρούοντας τα βέλη και συνιστώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου να βρει έναν καλό δικηγόρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούσε την απόσυρση της τροπολογίας.

Κώστας Αρβανίτης: H κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας

«Η κυβέρνηση έχοντας ήδη ξεπεράσει κάθε όριο με τις φραστικές επιθέσεις των στελεχών της κατά του ευρωπαϊκού θεσμού και της επικεφαλής του, τον πλήττει και νομοθετικά με διαδικασίες εξπρές», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Έκθεση για το Κράτος Δικαίου που υπερψήφισε με ευρεία πλειοψηφία τις προηγούμενες μέρες -και με την ψήφο των ευρωβουλευτών της ΝΔ- ζητεί την ενίσχυση και τη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην Αθήνα, η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίησή της από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας», σημειώνει ο κ. Αρβανίτης και καταλήγει: «Να αναμένουμε νέα δήλωση του Επιτρόπου Μακ Γκραθ για αλματώδη πρόοδο στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα;».