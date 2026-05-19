Για την άγρια επίθεση που δέχθηκε στη μέση του δρόμου, μίλησε η μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα την ώρα που είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και, αφού αφαίρεσαν την τσάντα της, της επιτέθηκαν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να αντιδράσει, η γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση σε παρακείμενο χαντάκι. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, διέφυγαν περνώντας την Περιμετρική με κατεύθυνση προς τον κοντινό καταυλισμό.

«Την Κυριακή το απόγευμα πήγα στο νεκροταφείο και επιστρέφοντας στην Πάτρα που μένω, σταμάτησα σε ένα σημείο να βγάλω κάποιες φωτογραφίες γιατί ήταν η ώρα οχτώ και τέταρτο στα όρια του ηλιοβασιλέματος. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει, είμαι 4-5 μέτρα μακριά με πλάτη στο αυτοκίνητο και βγάζω φωτογραφίες, ακούω έναν θόρυβο να σπάνε γυαλιά. Γυρνάω πίσω και βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο, από το κάθισμα του συνοδηγού και να τρέχει σε ένα σημείο δεξιά από την περιμετρική της Πάτρας», ανέφερε η γυναίκα μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αρχίζω να του φωνάζω, «άσε την τσάντα κάτω. σταμάτα, σταμάτα.» Και μετά άρχισα να τρέχω από πίσω του. Σε ένα σημείο που θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και ότι θα κάνω κάτι, βρέθηκε ένα χαντάκι και εγώ έπεσα μέσα στο χαντάκι και χτύπησα . Αυτός που είχε την τσάντα συνέχισε να τρέχει. Τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν πέτρες και εγώ φώναζα συνέχεια. Βρήκα δύναμη και βγήκα μόνη από το χαντάκι. Ανέβηκα αυτά τα πέντε, έξι μέτρα που είχα διανύσει στο επίπεδο του δρόμου. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και διανύοντας μια απόσταση σε σχήμα «Π» πέρασα στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής πάνω από μια γέφυρα και βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του καταυλισμού» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «έκανα μερικά μέτρα στην είσοδο του καταυλισμού και μπροστά μου είδα ένα πλήθος ανθρώπων, λέω θα γίνει κακό. Σταμάτησα και κάλεσα την αστυνομία παρακαλώντας τους και κλαίγοντας ότι έχω χτυπήσει και δεν ξέρω τι συμβαίνει και πόσο σοβαρά είμαι. Ελάτε σας παρακαλώ, έχει συμβεί αυτό. Ήρθε το περιπολικό πολύ γρήγορα με δύο αστυνομικούς. κάλεσαν το ΕΚΑΒ και πήγα στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έχω κατάγματα, μώλωπες και θλάσεις στο θώρακα», υπογράμμισε η γυναίκα.

Έχει συμβεί άλλες 3 φορές πριν από αυτήν, με τη μέθοδο της απασχόλησης προσπάθησαν να με κλέψουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχω αλλάξει 3 φορές χαρτιά», είπε κλείνοντας η γυναίκα.