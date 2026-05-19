Πάτρα: Συγκλονίζει η γυναίκα που δέχτηκε άγρια επίθεση – «Έχω κατάγματα και μώλωπες»
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 13:14

Πάτρα: Συγκλονίζει η γυναίκα που δέχτηκε άγρια επίθεση – «Έχω κατάγματα και μώλωπες»

Η μαρτυρία της γυναίκας που δέχθηκε άγρια επίθεση στην Πάτρα, μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε.

Για την άγρια επίθεση που δέχθηκε στη μέση του δρόμου, μίλησε η μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα την ώρα που είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και, αφού αφαίρεσαν την τσάντα της, της επιτέθηκαν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να αντιδράσει, η γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση σε παρακείμενο χαντάκι. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, διέφυγαν περνώντας την Περιμετρική με κατεύθυνση προς τον κοντινό καταυλισμό.

«Σταμάτησα και κάλεσα την αστυνομία παρακαλώντας τους και κλαίγοντας ότι έχω χτυπήσει και δεν ξέρω τι συμβαίνει και πόσο σοβαρά είμαι»

«Την Κυριακή το απόγευμα πήγα στο νεκροταφείο και επιστρέφοντας στην Πάτρα που μένω, σταμάτησα σε ένα σημείο να βγάλω κάποιες φωτογραφίες γιατί ήταν η ώρα οχτώ και τέταρτο στα όρια του ηλιοβασιλέματος. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει, είμαι 4-5 μέτρα μακριά με πλάτη στο αυτοκίνητο και βγάζω φωτογραφίες, ακούω έναν θόρυβο να σπάνε γυαλιά. Γυρνάω πίσω και βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο, από το κάθισμα του συνοδηγού και να τρέχει σε ένα σημείο δεξιά από την περιμετρική της Πάτρας», ανέφερε η γυναίκα μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Τους καταδίωξα μέχρι την είσοδο του καταυλισμού»

Αρχίζω να του φωνάζω, «άσε την τσάντα κάτω. σταμάτα, σταμάτα.» Και μετά άρχισα να τρέχω από πίσω του. Σε ένα σημείο που θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και ότι θα κάνω κάτι, βρέθηκε ένα χαντάκι και εγώ έπεσα μέσα στο χαντάκι και χτύπησα . Αυτός που είχε την τσάντα συνέχισε να τρέχει. Τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν πέτρες και εγώ φώναζα συνέχεια.  Βρήκα δύναμη και βγήκα μόνη από το χαντάκι. Ανέβηκα αυτά τα πέντε, έξι μέτρα που είχα διανύσει στο επίπεδο του δρόμου. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και διανύοντας μια απόσταση σε σχήμα «Π» πέρασα στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής πάνω από μια γέφυρα και βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του καταυλισμού» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «έκανα μερικά μέτρα στην είσοδο του καταυλισμού και μπροστά μου είδα ένα πλήθος ανθρώπων, λέω θα γίνει κακό. Σταμάτησα και κάλεσα την αστυνομία παρακαλώντας τους και κλαίγοντας ότι έχω χτυπήσει και δεν ξέρω τι συμβαίνει και πόσο σοβαρά είμαι. Ελάτε σας παρακαλώ, έχει συμβεί αυτό. Ήρθε το περιπολικό πολύ γρήγορα με δύο αστυνομικούς. κάλεσαν το ΕΚΑΒ και πήγα στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έχω κατάγματα, μώλωπες και θλάσεις στο θώρακα», υπογράμμισε η γυναίκα.

Έχει συμβεί άλλες 3 φορές πριν από αυτήν, με τη μέθοδο της απασχόλησης προσπάθησαν να με κλέψουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχω αλλάξει 3 φορές χαρτιά», είπε κλείνοντας η γυναίκα.

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Σύνταξη
ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

Σύνταξη
Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Κρήτη 19.05.26
Κρήτη 19.05.26

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Σύνταξη
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Σύνταξη
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Σύνταξη
Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της Λετονίας, λέει η Ρωσία - «Δεν θα σας προστατεύσει το ΝΑΤΟ»

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Ποδόσφαιρο 19.05.26
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
Αυτοδιοίκηση 19.05.26
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»

«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Σύνταξη
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Σύνταξη
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Επάρκεια νερού 19.05.26

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Yπήρχε λόγος 19.05.26
Yπήρχε λόγος 19.05.26

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26
Η ανακοίνωση 19.05.26

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σύνταξη
Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ελλάδα 19.05.26
Ελλάδα 19.05.26

Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
