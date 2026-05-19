Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) καθόρισε τις προτεραιότητές της για το προσεχές πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2027 μετά από ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Pascal Leardini, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου.

«Το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα σηματοδοτήσει το δεύτερο πρόγραμμα της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής, αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μετουσίωση των πολιτικών προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένες νομοθετικές και πολιτικές δράσεις»επισημαίνει επίσης η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και προσθέτει:

«Στις 5 Μαΐου, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης συμμετοχής στη διαμόρφωση του προγράμματος, ώστε η εδαφική διάσταση και η προοπτική των τοπικών και των περιφερειακών αρχών να ενσωματωθούν καλύτερα εξαρχής. Αυτός ο έγκαιρος διάλογος θεωρείται απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ βασίζονται στην πραγματικότητα και μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

Αντικατοπτρίζοντας αυτές τις προτεραιότητες, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε δήλωση στην οποία περιγράφονται οι βασικές θέσεις της ΕΟΚΕ για το πρόγραμμα εργασίας του 2027. Η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), με πλήρη σεβασμό της αρχής της «μη υπονόμευσης της συνοχής» και με την αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισημαίνει επίσης, μεταξύ άλλων ζητημάτων, τον αυξανόμενο ρόλο των περιφερειών στο οικοσύστημα ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός θεματολογίου της ΕΕ για την τοπική και περιφερειακή ασφάλεια, και τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, η συζήτηση αφορούσε την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόσφατα δημοσιευθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απλότερο, σαφέστερο και καλύτερα εφαρμοζόμενο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ». Στην τελευταία, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπεριλάβει περαιτέρω την ΕτΠ και τα δίκτυά της, όπως το δίκτυο περιφερειακών κόμβων, σε δραστηριότητες διαβούλευσης, καθώς και να συμπεριλάβει την ΕτΠ στη νέα πλατφόρμα απλούστευσης υψηλού επιπέδου».

πηγή: https://www.cor.europa.eu/el/eidiseis/i-diaskepsi-ton-proedron-kathorizei-tis-basikes-theseis-tis-eoke-gia-prosehes-programma-ergasias-tis