Εγκρίθηκε η αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικού Αρχαίου Θεάτρου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά μία σημαντική πολιτιστική παρέμβαση στην Π.Ε. Κορινθίας, με στόχο τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Σικυώνας.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στην προτεραιότητα για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ποιες εργασίες προβλέπονται

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, προβλέπονται εργασίες αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, καθώς και παρεμβάσεις αποστράγγισης, συντήρησης των λίθινων στοιχείων, αποκατάστασης της ορχήστρας και του Ευρίπου, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και ενίσχυσης της προσβασιμότητας με ενημερωτικό υλικό και σε γραφή Braille.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αποδοθεί στο κοινό αποκατεστημένο το κατώτερο τμήμα του αρχαίου θεάτρου, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και δημιουργώντας νέες δυνατότητες επισκεψιμότητας και πολιτιστικής αξιοποίησης, επισημαίνει επίσης η ανακοίνωση της Περιφέρειας.