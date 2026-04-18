Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
- Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον επιζώντα του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο
Ένα εμβληματικό τοπόσημο της Πελοποννήσου, το ιστορικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο, έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου και την αλμύρα της θάλασσας, με το σκαρί του να παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης.
Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone το πλοίο που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι, με τα εναέρια πλάνα να αναδεικνύουν μια εικόνα πολύ διαφορετική σε σχέση με εκείνη που είχαν αποτυπωθεί περίπου επτά χρόνια νωρίτερα.
Συνολικά το σκαρί του πλοίου φέρει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα και τα κύματα
Το τέλος ενός θρύλου
Το ναυάγιο καταρρέει και είναι πλέον εμφανές. Το κατάρτι έχει πέσει, ενώ συνολικά το σκαρί του πλοίου φέρει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν διαρκώς την περιοχή.
Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, το «Δημήτριος» δεν είναι πια το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα φετινά πλάνα προκαλούν θλίψη.
Σταδιακά το γνωστό ναυάγιο αλλάζει οριστικά μορφή, με το μεταλλικό σκαρί του να διαλύεται μένοντας απλό κουφάρι που δείχνει να λυγίζει οριστικά.
- «Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
- Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
- Ουκρανία: 58χρονος από τη Μόσχα ο δράστης του μακελειού σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
- Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
- Πράσινο φως από τον Τραμπ σε ψυχεδελικές θεραπείες – Έμφαση στους βετεράνους πολέμου
- Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ουντινέζε – Πάρμα 0-1: Νίκη-σωτηρίας με ασίστ του Στρεφέτσα οι φιλοξενούμενοι
- Πραγματικά, ποια διαφορά έχει ένα τζιν 900 ευρώ με ένα των 40 ευρώ;
