Ένα εμβληματικό τοπόσημο της Πελοποννήσου, το ιστορικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο, έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου και την αλμύρα της θάλασσας, με το σκαρί του να παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης.

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone το πλοίο που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι, με τα εναέρια πλάνα να αναδεικνύουν μια εικόνα πολύ διαφορετική σε σχέση με εκείνη που είχαν αποτυπωθεί περίπου επτά χρόνια νωρίτερα.

Το τέλος ενός θρύλου

Το ναυάγιο καταρρέει και είναι πλέον εμφανές. Το κατάρτι έχει πέσει, ενώ συνολικά το σκαρί του πλοίου φέρει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν διαρκώς την περιοχή.

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, το «Δημήτριος» δεν είναι πια το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα φετινά πλάνα προκαλούν θλίψη.

Σταδιακά το γνωστό ναυάγιο αλλάζει οριστικά μορφή, με το μεταλλικό σκαρί του να διαλύεται μένοντας απλό κουφάρι που δείχνει να λυγίζει οριστικά.