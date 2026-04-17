Τιτανικός: Αυτό είναι το αντικείμενο από το θρυλικό ναυάγιο που βγαίνει στο σφυρί για 500.000 ευρώ

Ένα σωσίβιο που φορέθηκε από μια επιζήσασα του Τιτανικού βγαίνει προς πώληση αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια σπάνια δημοπρασία που περιγράφεται ως μια ευκαιρία που εμφανίζεται «μία φορά σε κάθε γενιά».

Το σωσίβιο, το οποίο αναμένεται να πουληθεί μεταξύ 250.000 λιρών (339.000 δολαρίων) και 350.000 λιρών (474.000 δολαρίων), είναι το μοναδικό από επιζώντα της τραγωδίας του 1912 που βγαίνει σε δημοπρασία, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son.

Το ένδυμα φορούσε η Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, επιβάτιδα της πρώτης θέσης στο ιστορικό υπερωκεάνιο, το οποίο βυθίστηκε σαν αυτή την εβδομάδα πριν από 114 χρόνια.

Η Φρανκατέλι ταξίδευε ως γραμματέας της σχεδιάστριας μόδας Λούσι Νταφ Γκόρντον. Ταξίδευε μαζί με εκείνη και τον σύζυγό της, Κόσμο Νταφ Γκόρντον, με προορισμό το Σικάγο. Και οι τρεις επέζησαν αφού επιβιβάστηκαν στη σωσίβια λέμβο Νο. 1.

Υπογεγραμμένο από τη Φρανκατέλι και άλλους που διασώθηκαν σε εκείνη τη σωσίβια λέμβο, το μπεζ γιλέκο διαθέτει 12 τσέπες από καμβά γεμάτες με φελλό, με στηρίγματα ώμου και πλαϊνούς ιμάντες, σύμφωνα με την καταχώριση στον ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών.

Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δημοπρασίας αναμνηστικών του Τιτανικού και της White Star Line που θα πραγματοποιηθεί στον οίκο Henry Aldridge and Son αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Άντριου Όλντριτζ, διευθύνων σύμβουλος του οίκου δημοπρασιών, δήλωσε ότι είναι «ένα από τα πιο εμβληματικά» αντικείμενα από το μοιραίο πλοίο που έχουν βγει ποτέ προς πώληση.

«Πολύ απλά, αυτό το σωσίβιο παρουσιάζει μια ευκαιρία που δίνεται μια φορά στη γενιά για τους συλλέκτες, είναι το μοναδικό δείγμα που έχει προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία από επιζώντα του Τιτανικού», ανέφερε σε email του στο CNN την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Aldridge, το γιλέκο πωλείται από κάποιον που «αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη σε άλλον συλλέκτη».

Στο παρελθόν είχε εκτεθεί στο Titanic Belfast, το μουσείο που βρίσκεται στην τοποθεσία όπου ναυπηγήθηκε το πλοίο, καθώς και στο μεγαλύτερο Μουσείο Τιτανικού στον κόσμο, στο Pigeon Forge του Τενεσί.