Άρπαξε ιστορικό λείψανο 800 ετών μέσα από εκκλησία – Έτρεχε στους δρόμους με το κρανίο της Αγίας

Θύμα μιας πρωτοφανούς κλοπής έπεσε την Τρίτη η βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στο Γιαμπλόνε να Ποντζίστντι της βόρειας Τσεχίας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, άγνωστος δράστης κατάφερε να αποσπάσει μέσα από γυάλινη προθήκη την κάρα της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, ένα ιερό λείψανο ηλικίας 800 ετών, και να διαφύγει ανενόχλητος.

Στο οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από τις κάμερες ασφαλείας του ναού, το οποίο ωστόσο είναι θολό, διακρίνεται μια φιγούρα ντυμένη στα μαύρα να τρέχει ανάμεσα στα παγκάκια κρατώντας στα χέρια το κρανίο. Αν και σε πρώτη φάση οι Αρχές έκαναν λόγο για άνδρα, μεταγενέστερη ενημέρωση από εκπρόσωπο της αστυνομίας διευκρίνισε ότι το φύλο του δράστη δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά, καθώς η εξέταση του βίντεο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ιστορική αξία και η αντίδραση της Εκκλησίας

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ, η οποία έζησε από το 1220 έως το 1252, παραμένει μια εμβληματική μορφή για τον χριστιανικό κόσμο, γνωστή κυρίως για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο και τη γενναιοδωρία της προς τους φτωχούς. Η επίσημη αγιοποίησή της πραγματοποιήθηκε το 1995 από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τοπικής Εκκλησίας. Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων CTK, ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Στάνισλαβ Πρίμπιλ, έκανε λόγο για «καταστροφικά νέα», εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. «Η κάρα αποτελούσε αντικείμενο βαθιάς ευλάβειας από τους προσκυνητές. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος, σχεδόν μέρα μεσημέρι, κλέβει από μια εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πρωτίστως ιστορική, αλλά και ανεκτίμητα πνευματική για τους πιστούς», τόνισε χαρακτηριστικά.