Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου

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Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα με αντικείμενο το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών, που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο στη συμβολή των οδών Εσπέρου και Αρτέμιδος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων, με στόχο την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου να προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου οικοπέδου, που ανήκει στο Βρεφοκομείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων να αποκτήσει τους αναγκαίους πόρους για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Δημοτικών Αρχών της Αθήνας και του Παλαιού Φαλήρου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών των πόλεων, με γνώμονα τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Λύσεις μέσα από συνεργασίες

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, τόνισε:

«Η ενίσχυση των σχολικών και εκπαιδευτικών υποδομών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας. Το συγκεκριμένο οικόπεδο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας για την παιδεία και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα του Παλαιού Φαλήρου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την άριστη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση στη συνάντησή μας. Η συνεργασία μεταξύ των Δήμων μπορεί να δώσει λύσεις σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργήσει προοπτικές με ουσιαστικό αποτύπωμα για τους πολίτες».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σημείωσε:

«Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκει λύσεις μέσα από συνεργασίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, συζητήσαμε για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του Βρεφοκομείου Αθηνών, με τρόπο που θα καλύπτει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει ουσιαστικό όφελος στους δημότες μας. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της πόλης. Κάθε κίνηση που κάνουμε έχει στο επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, καθώς και η Πρόεδρος του Βρεφοκομείου Αθηνών, Πόπη Γιαννοπούλου, συμβάλλοντας στον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από το μέλλον του ακινήτου και τις δυνατότητες αξιοποίησής του προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών.