Δήμος Παλαιού Φαλήρου: «Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων στο Ρέμα της Πικροδάφνης»

«Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση δύο αυθαίρετων κτισμάτων επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Παλαιό Φάληρο, σε μια σημαντική παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο για δεκαετίες επιβάρυνε την καθημερινότητα των περιοίκων και υποβάθμιζε την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Όπως προσθέτει υποστηρίζοντας στην ανακοίνωση του ο Δήμος, «τα συγκεκριμένα κτίσματα είχαν μετατραπεί διαχρονικά σε εστίες αυθαίρετης και παράνομης κατάληψης, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα όχλησης για τους κατοίκους της γειτονιάς, ενώ η συσσώρευση απορριμμάτων και η γενικότερη εγκατάλειψη του χώρου δημιουργούσαν μια εικόνα υποβάθμισης, ανασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή».

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε σύμφωνα με την ανακοίνωση μεταξύ άλλων:

«Η κατεδάφιση των δύο αυθαίρετων κτισμάτων στην οδό Αγίας Λαύρας αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε ένα πρόβλημα δεκαετιών για τη γειτονιά και τους κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, κατά μήκος της Πικροδάφνης, η ευθύνη μας είναι μεγάλη και η παρέμβασή μας έρχεται να αποδώσει τον χώρο ξανά στην πόλη και στους κατοίκους του.»