Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου μετά τις ζημιές που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση της παραμονής των Χριστουγέννων. Οι καθιζήσεις και οι φθορές στο οδικό δίκτυο εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Έπειτα από αίτημα του δημάρχου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για διάστημα τριών μηνών, έως τις 24 Μαρτίου 2026.

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά του ρέματος της Πικροδάφνης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή. Ο μεγάλος όγκος νερού, σε συνδυασμό με φερτά υλικά, προκάλεσε καθίζηση στον δρόμο πάνω από το ρέμα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί γκρεμός βάθους περίπου 10 μέτρων.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης.

Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για περαιτέρω καθίζηση του εδάφους κάτω από κατοικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στην περιοχή.

Ο Δήμος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα πληγέντα σημεία. Παράλληλα, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου αναμένεται σύσκεψη από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η περιοχή θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένονται άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποτροπή νέων κινδύνων.

Ήδη συνεργεία έχουν τοποθετήσει κορδέλες και σήμανση, απαγορεύοντας την πρόσβαση πολιτών και οχημάτων στα επικίνδυνα σημεία.