Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Βροχή και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά μέρη της χώρας. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων ήταν κυρίως τα δυτικά τμήματα, αλλά και η Αττική, στην οποία σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Σημαντικά ήταν τα προβληματα στους δρόμους.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας καταγραφόταν στη Δάφνη Αττικής με 78 χιλιοστά. Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77 χιλιοστά και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, η ποσότητα του νερού πλησίασε τα 60 χιλιοστά (58,8 χιλιοστά).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59 χιλιοστά βροχής.

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Από τις πέντε και έως περίπου τις 7 μ.μ., το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε κοντά στις 40-50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι περισσότερες απ’ αυτές, αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, κυρίως όμως χαμηλής στάθμης.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Καθώς ο καιρός αναμένεται να παραμείνει βροχερός τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες. Στόχος να παραμείνουν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Τι να προσέξουν

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, όπως βροχή, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Προστασία από κεραυνούς

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρή βροχή και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρή βροχή και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr