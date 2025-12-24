view
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
24 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50
Eνσωμάτωση

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Βροχή και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά μέρη της χώρας. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων ήταν κυρίως τα δυτικά τμήματα, αλλά και η Αττική, στην οποία σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Σημαντικά ήταν τα προβληματα στους δρόμους.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας καταγραφόταν στη Δάφνη Αττικής με 78 χιλιοστά. Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77 χιλιοστά και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, η ποσότητα του νερού πλησίασε τα 60 χιλιοστά (58,8 χιλιοστά).

Η βροχή την παραμονή των Χριστουγέννων

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59 χιλιοστά βροχής.

Η βροχή στην Αττική

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Από τις πέντε και έως περίπου τις 7 μ.μ., το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε κοντά στις 40-50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι περισσότερες απ’ αυτές, αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, κυρίως όμως χαμηλής στάθμης.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Καθώς ο καιρός αναμένεται να παραμείνει βροχερός τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες. Στόχος να παραμείνουν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Τι να προσέξουν

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, όπως βροχή, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Προστασία από κεραυνούς

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

  • Αν βρίσκεστε στο σπίτι
  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρή βροχή και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρή βροχή και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.
  • Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).
  • Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.
  • Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).
  • Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Αλεξανδρούπολη 23.12.25

«Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» - Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ουρές χιλιομέτρων 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Η κίνησή τους 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
