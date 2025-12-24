Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
- 24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»
- Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
- Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Η συνεχής βροχή και το κρύο κράτησαν τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης στα σπίτια τους, στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έτσι, υποτονική, για τα δεδομένα της ημέρας, είναι η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
Κάθε χρόνο, την Παραμονή Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη πλήθος κόσμου κατέκλυζε το κέντρο, άλλοι για να ψωνίσουν και άλλοι για να γλεντήσουν. Ωστόσο, φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά, σύμφωνα με το voria.gr.
Αν και αρκετός κόσμος βολτάρει στα καταστήματα της οδού Τσιμισκή, στη Μητροπόλεως, την Προξένου Κορομηλά, την Εγνατία και την Αγίας Σοφίας, η μέρα δεν θυμίζει την παραδοσιακή Παραμονή Χριστουγέννων, με φετινό σήμα κατατεθέν της ημέρας να γίνεται η ομπρέλα, το αδιάβροχο και… όχι μόνο. Η μεγάλη διαφορά στο πλήθος του κόσμου, όμως, φαίνεται κυρίως στις παραδοσιακές γωνιές διασκέδασης.
Δείτε βίντεο:
Τα Κάτω Λαδάδικα και κυρίως, η οδός Βασιλέως Ηρακλείου, είναι σχεδόν άδεια από κόσμο. Συνήθως, την Παραμονή των Χριστουγέννων, περίπου τέτοια ώρα οι δρόμοι έκλειναν και εκατοντάδες κόσμου διασκέδαζαν παντού.
Φέτος, όπως φαίνεται, η βροχή σταμάτησε τις… άγριες προθέσεις των Θεσσαλονικέων και όσοι αποφάσισαν να διασκεδάσουν, το κάνουν κάτω από υπόστεγα. Οι ψησταριές είναι πολύ λιγότερες και όσοι τολμηροί επέλεξαν να ψήσουν, το κάνουν είτε μέσα στα μαγαζιά τους είτε κάτω από αυτοσχέδια υπόστεγα.
Ντόπιοι και ξένοι αναμένουν τις προγνώσεις για την Πρωτοχρονιά και δίνουν ραντεβού τέτοια μέρα και τέτοια ώρα σε μια βδομάδα.
- Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
- Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
- Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουνλένε
- Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
- Οι κρατικές επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες της Ιταλίας – Πρώτο το ποδόσφαιρο με 35 εκατ. ευρώ
- Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο
- Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
- «Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις