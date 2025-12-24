Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Η συνεχής βροχή και το κρύο κράτησαν τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης στα σπίτια τους, στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έτσι, υποτονική, για τα δεδομένα της ημέρας, είναι η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε χρόνο, την Παραμονή Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη πλήθος κόσμου κατέκλυζε το κέντρο, άλλοι για να ψωνίσουν και άλλοι για να γλεντήσουν. Ωστόσο, φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά, σύμφωνα με το voria.gr.

Αν και αρκετός κόσμος βολτάρει στα καταστήματα της οδού Τσιμισκή, στη Μητροπόλεως, την Προξένου Κορομηλά, την Εγνατία και την Αγίας Σοφίας, η μέρα δεν θυμίζει την παραδοσιακή Παραμονή Χριστουγέννων, με φετινό σήμα κατατεθέν της ημέρας να γίνεται η ομπρέλα, το αδιάβροχο και… όχι μόνο. Η μεγάλη διαφορά στο πλήθος του κόσμου, όμως, φαίνεται κυρίως στις παραδοσιακές γωνιές διασκέδασης.

Τα Κάτω Λαδάδικα και κυρίως, η οδός Βασιλέως Ηρακλείου, είναι σχεδόν άδεια από κόσμο. Συνήθως, την Παραμονή των Χριστουγέννων, περίπου τέτοια ώρα οι δρόμοι έκλειναν και εκατοντάδες κόσμου διασκέδαζαν παντού.

Φέτος, όπως φαίνεται, η βροχή σταμάτησε τις… άγριες προθέσεις των Θεσσαλονικέων και όσοι αποφάσισαν να διασκεδάσουν, το κάνουν κάτω από υπόστεγα. Οι ψησταριές είναι πολύ λιγότερες και όσοι τολμηροί επέλεξαν να ψήσουν, το κάνουν είτε μέσα στα μαγαζιά τους είτε κάτω από αυτοσχέδια υπόστεγα.

Ντόπιοι και ξένοι αναμένουν τις προγνώσεις για την Πρωτοχρονιά και δίνουν ραντεβού τέτοια μέρα και τέτοια ώρα σε μια βδομάδα.