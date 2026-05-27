27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Νικόλαος Κάλας: Η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα
Stories 27 Μαΐου 2026, 15:43

Νικόλαος Κάλας: Η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα

Η τέχνη δεν πρέπει και δεν μπορεί να μένει αδιάφορη στα κοινωνικά προβλήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 27 Μαΐου 1907 γεννήθηκε στη Λωζάννη ο ποιητής, θεωρητικός της λογοτεχνίας και τεχνοκριτικός Νικόλαος/Νικόλας Κάλας (Νικόλαος Καλαμάρης το πραγματικό όνομά του), προσωπικότητα ασφαλώς αινιγματική και ενδιαφέρουσα.

Ο Νικόλας Κάλας (Nicolas Calas, γνωστός και με τα ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μ. Σπιέρος), ο οποίος έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Στη συνέχεια, αρχής γενομένης από το 1934, o ευρυμαθής Κάλας μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι, όπου ήλθε σε επαφή με τα τότε πρωτοποριακά καλλιτεχνικά ρεύματα, ιδίως με τον κύκλο των γάλλων υπερρεαλιστών.

Το 1942 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου έμελλε να παραμείνει έως το θάνατό του (ενδιαμέσως πραγματοποίησε ταξίδια στην Ελλάδα).


Iδιόρρυθμος εκπρόσωπος της περίφημης Γενιάς του ’30, ο Κάλας πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1929 με δημοσιεύσεις άρθρων του σε περιοδικά, ενώ εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του (Ποιήματα) το 1932.

Ο τροτσκιστικών καταβολών και φροϋδικών επιρροών Κάλας τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του Οδός Νικήτα Ράντου.

Πέραν του ποιητικού έργου του στα ελληνικά, έγραψε ποίηση στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και πεζά κείμενα, ενώ μετέφρασε, μεταξύ άλλων, Τ. Σ. Έλιοτ (ο πρώτος μαζί με τον Τάκη Παπατσώνη μεταφραστής του στα ελληνικά) και Λουί Αραγκόν.

Ο Νικόλας Κάλας απεβίωσε στη Νέα Υόρκη στις 31 Δεκεμβρίου 1988.


Ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην όλη πνευματική δραστηριότητα του Νικόλα Κάλας αποτέλεσε η συνεργασία του με το λογοτεχνικό περιοδικό Ο Κύκλος κατά τα έτη 1931-1938. Ο ποιητής και δοκιμιογράφος Κάλας, μια από πλέον ενδιαφέρουσες πνευματικές φυσιογνωμίες στον ελλαδικό χώρο τη δεκαετία του ’30, δημοσίευσε στον Κύκλο (διευθυντής του περιοδικού ήταν ο λογοτέχνης και μεταφραστής Απόστολος Μελαχρινός, 1880-1952) 21 κείμενά του (άρθρα – δοκίμια – βιβλιοκρισίες – επιστολές, ποιήματα και μεταφράσεις).

Η συχνή αυτή συνεργασία του Νικόλα Κάλας με τον Κύκλο προσείλκυσε την προσοχή της Μαίρης Μικέ, ομότιμης καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ και συγγραφέως.


Η Μαίρη Μικέ

Από το μελέτημά της υπό τον τίτλο «Η παρουσία του Νικόλα Κάλας στο περιοδικό Ο Κύκλος» (ΕΕΦΣΠΘ, τόμος ΚΒ’, 1984) προέρχεται το κάτωθι απόσπασμα, σχετιζόμενο με το μαρξιστικό προβληματισμό και προσανατολισμό του Κάλας:


[…]

Ενταγμένο σ’ αυτό το πλαίσιο είναι το δοκίμιό του «Επιστροφή στον Άνθρωπο» (σ.σ. δημοσιεύτηκε στον Κύκλο τον Ιανουάριο του 1932, στο υπ’ αριθμόν 3 τεύχος), δοκίμιο πολύ διαφωτιστικό για τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του, που διαπνέονται από το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου [είναι χαρακτηριστικός, άλλωστε, ο τίτλος].

Στην εργασία αυτή εξετάζει ένα από τα καίρια προβλήματα της μαρξιστικής ιδεολογίας: τη σχέση τέχνης-οικονομικού παράγοντα, τέχνης-κοινωνικών συνθηκών, τέχνης-προπαγάνδας.


Η τυπική μαρξιστική θέση ότι η δυναμική υπεροχή του οικονομικού παράγοντα καθορίζει σε τελευταία ανάλυση τις πνευματικές μας προτιμήσεις βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον Σπιέρο. Η διαλεκτική μέθοδος τον οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ότι η τέχνη δεν πρέπει και δεν μπορεί να μένει αδιάφορη στα κοινωνικά προβλήματα, «αλλά δεν μπορεί να τα εξετάσει παρά από την άποψη του προλεταριάτου. Τέχνη, άλλη από την προλεταριακή, δεν μπορεί να υπάρξει». Δικαιολογεί την άποψή του παραπέμποντας στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του, «όπου ο αγώνας των αντιπάλων τάξεων είναι οξύτατος, ολόκληρη η οικονομική και πνευματική ζωή συγκεντρώνεται στα δυο άκρα, όπου όλες οι αξίες φαίνονται να κλονίζονται». Με αφετηρία τη σκέψη ότι επίκεντρο της τέχνης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος συμπεραίνει ότι η θέση του καλλιτέχνη είναι μέσα στο πολιτικό κόμμα που οδηγεί το προλεταριάτο στην κατάληψη της εξουσίας, δηλαδή στη βελτίωση των συνθηκών της ίδιας της ζωής του ανθρώπου. Υπαινισσόμενος τη ρήση των αστών για συμμετοχή στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, κρίνει ότι το σύνθημα για την επιστροφή σε τέτοιου είδους προβληματισμούς δόθηκε αργά· είναι «επιστροφή της 11ης ώρας» και επομένως δεν μπορεί να αναζωογονήσει την αστική τέχνη. Όσο για το δίλημμα τέχνη ή προπαγάνδα, το θεωρεί ψευδές και επιπλέον ένα ακόμη στρατήγημα της αστικής τάξης, γιατί «όταν η προπαγάνδα παίζει τόσο ρόλο στη ζωή, πώς μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο τον καλλιτέχνη στη δημιουργική του εργασία;»

[…]

Τώρα, όμως, βρισκόμαστε ακόμα στην αυγή του 1932, χρονιά που στάθηκε ιδιαίτερα γόνιμη για την πνευματική παραγωγή του. Έτσι λοιπόν, μόλις δυο μήνες ύστερα από την «Επιστροφή…», ο Κύκλος (σ.σ. Μάρτιος 1932, τεύχος υπ’ αριθμόν 5) φιλοξένησε το δοκίμιό του «Αληθινός Ουμανισμός», απάντηση στο άρθρο του Θεοτοκά «Έλεγχος της συνείδησης», που είχε δημοσιευτεί λίγο νωρίτερα πάλι στον Κύκλο. Ο «Έλεγχος της συνείδησης» αποτελούσε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Θεοτοκά Εμπρός στο Κοινωνικό Πρόβλημα (1932), ένα βιβλίο που προκάλεσε αίσθηση, αν κρίνουμε από βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν σε άλλα περιοδικά και εφημερίδες.


Ο Γιώργος Θεοτοκάς

Η αντίκρουση αυτή, εκτός των άλλων, τονίζει και τον σύγχρονο έντονο διάλογο φιλελευθερισμού-μαρξισμού, διάλογο που φιμώνεται μετά το 1936.

Η πρώτη θέση του Θεοτοκά για τη σχετικότητα της αξίας του μαρξισμού αποκρούεται από την αντι-θέση του Σπιέρου ότι ακριβώς αυτό το επιχείρημά του είναι απόδειξη της απόλυτης άγνοιας της συγκεκριμένης μεθόδου από τον Θεοτοκά. Οι άλλες αντιρρήσεις του Σπιέρου έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζει «ηθικές αξίες». Ο Σπιέρος σχολιάζει τέσσερα σημεία:

1. Ο Θεοτοκάς κατηγορεί τον κομμουνισμό ότι καταργεί την ελευθερία του πνεύματος. Ο Σπιέρος απαντά ότι δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία, και επομένως δεν υπάρχει λόγος κατάργησής της, γιατί η δυσκολία διάδοσης αντικαθεστωτικών ιδεών είναι τεράστια. Ο Σπιέρος εκτιμά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ελευθερία είναι άκαρπη, και «μόνον όταν ο σοσιαλισμός θα είναι πια καθεστώς σ’ όλο τον κόσμο», θα μπορούσε να γίνει λόγος.

2. Ο Θεοτοκάς θεωρεί απαράδεκτο το ιδεολογικό περιεχόμενο του κομμουνισμού και το διαχωρίζει από το αντίστοιχο του δυτικού σοσιαλισμού. Η απάντηση του Σπιέρου επικεντρώνει το ιδεολογικό περιεχόμενο του κομμουνισμού στη θεωρία που προβλέπει μια αρμονική και αταξική κοινωνία ανθρώπων, πράγμα που αποτελεί ό,τι πιο ουμανιστικό μπορεί να διανοηθεί ανθρώπινος νους.

3. Ο Θεοτοκάς κατηγορεί τον κομμουνισμό για τα μέσα που μεταχειρίζεται. Ο Σπιέρος απαντά ότι η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την πάλη των τάξεων, και όχι μόνο των τάξεων, αλλά και των ατόμων που παλεύουν με όλα τα μέσα.

4. Στην ηθική αξία του έθνους που προβάλλει ο Θεοτοκάς, ο Σπιέρος αντιπροβάλλει την άποψη ότι το έθνος είναι απότοκη ιδέα του καπιταλισμού και δεν έχει θέση σε μια σοσιαλιστική κοινωνία.


Οι τελευταίες παρατηρήσεις του Σπιέρου αναφέρονται στη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Θεοτοκάς. Ο Θεοτοκάς κατακρίνεται για τους ψυχολογικούς δρόμους που ακολουθεί στην έρευνά του (προσπάθεια που αφαιρεί δύναμη από τα επιχειρήματα των αντιπάλων του, αλλά και τη δυνατότητα ύπαρξης αντικειμενικών κριτηρίων)· κατά τον Σπιέρο, οι ψυχολογικοί λόγοι που επικαλείται ο Θεοτοκάς είναι για μιαν ακόμη αιτία κατακριτέοι: εκείνο που έχει σημασία δεν είναι το εσώτερο και ψυχολογικό δράμα κάθε ανθρώπου χωριστά, αλλά η πάλη των τάξεων. Επιπλέον, η επισήμανση των ομοιοτήτων και των κοινών σημείων στους ανθρώπους της ίδιας γενιάς καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη σκιαγράφησης και των ταξικών αντιθέσεων αυτών των ανθρώπων, έλλειψη που αποτελεί βασική αδυναμία της μεθόδου του Θεοτοκά.

Ενδιαφέρουσα στο τέλος είναι η άμεση αποστροφή του Σπιέρου προς τους νέους: αν καταλάβουν και αισθανθούν τη δυστυχία που ύπουλα τους περικυκλώνει, τότε είναι βέβαιο ότι θα νιώσουν μια ακαταμάχητη δύναμη να τους σπρώχνει στον κοινωνικό αγώνα για την ανατροπή του καταπιεστικού καθεστώτος και για την εγκαθίδρυση της αταξικής κοινωνίας.

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Μοιραίο τέλος - Ο σκανδαλώδης, χολιγουντιανός έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και το σαμποτάζ της CIA - Η απίστευτη ποδοσφαιρική θεωρία συνωμοσίας

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Φροίξος Φυντανίδης
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ' αλήθεια μια χειραψία;
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του - Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Πάνος Τσίκαλας
Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

