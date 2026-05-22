Πανκ, διανοούμενη, φεμινίστρια, θεωρητικός, εξαιρετικά γενναία, ευάλωτη, αστεία, η Βάλι Έξπορτ ήταν ηρωίδα για πολλές γυναίκες. Από τη δεκαετία του 1960, την οδηγούσε η σθεναρή πεποίθηση ότι η τέχνη και τα μέσα ενημέρωσης θα διαδραμάτιζαν ουσιαστικό ρόλο στην απελευθέρωση των γυναικών: ότι οι γυναίκες πρέπει να απεικονίζουν τη δική τους πραγματικότητα στο όνομα της κοινωνικής προόδου.

Στο Women’s Art: A Manifesto (1972), έγραψε ότι οι γυναίκες πρέπει να «χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο έκφρασης, ώστε να επηρεάζουν τη συνείδηση όλων μας». Αυτό που απαιτούσε ήταν επανάσταση.

Σύρθηκε γυμνή

Το έργο της ήταν βαρύ από ξεκάθαρες απειλές και πόνο, και κατέστησε εμφανή τη βία που συνεπάγεται το να αναγκάζονται τα γυναικεία σώματα να κατοικούν σε δομές που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτά.

Για την περφόρμανς του 1973 με τίτλο «Hyperbulia», σύρθηκε γυμνή μέσα από έναν διάδρομο με ηλεκτροφόρα καλώδια, εκθέτοντας εθελοντικά τον εαυτό της σε ηλεκτροπληξίες.

Το φωτοκολάζ της του 1976, The Birth Madonna, απεικόνιζε μια γυναίκα σε στάση που θυμίζει Μαντόνα της Αναγέννησης, καθισμένη πάνω σε ένα στεγνωτήριο από το οποίο ξεφυτρώνει μια αιματοβαμμένη πετσέτα, το έργο εξακολουθεί να προκαλεί σοκ.

Σεξουαλικότητα και εξουσία

Η Έξπορτ έζησε διπλές πιέσεις ως μητέρα: από τη μία πλευρά από την Καθολική Εκκλησία και από την άλλη από τη νέα καταναλωτική κοινωνία.

Πάντα αναζητούσε τα όρια ανάμεσα στη σεξουαλικότητα και την εξουσία. Στην περφόρμανς του 1968 «From the Portfolio of Doggedness», οδήγησε τον Αυστριακό μετα-εννοιολογικό καλλιτέχνη, Πίτερ Βαϊμπέλ, να σέρνεται στους δρόμους της Βιέννης δεμένο με λουρί σκύλου.

Ο Βαϊμπέλ φορούσε κοστούμι, μια ανησυχητική αντήχηση των μετακινούμενων που συνωστίζονταν γύρω του. Η Έξπορτ είναι ατάραχη, αν και διακρίνεται ένα ελάχιστα κρυμμένο χαμόγελο.

Το 2019, σε μια συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, φάνηκε είχε σίγουρα είχε αίσθηση του χιούμορ.

Γάμος, χριστιανική εκκλησία και παράδοση

Η Έξπορτ μίλησε με εξαιρετική σαφήνεια για το έργο της και τις ιδέες που το υποκίνησαν. Ήταν επίσης ειλικρινής σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιούργησε τα εκρηκτικά τολμηρά πρώιμα έργα της:

«Ο γάμος, η χριστιανική εκκλησία και η παραδοσιακή πλευρά της Βιέννης εκείνη την εποχή -αυτός ο απολιθωμένος ναζιστικός κόσμος- όλα αυτά επηρέασαν το έργο που ήθελα να κάνω», μου είπε.

Ο πατέρας της πέθανε κατά τη διάρκεια του πολέμου και την έστειλαν σε μοναστήρι μαζί με τις δύο αδελφές της, ενώ η μητέρα τους εργαζόταν ως δασκάλα δημοτικού.

Στα 18 της δραπέτευσε

Η πρώτη από τις πολλές αποβολές της συνέβη σε ηλικία 10 ετών, όταν την ανακάλυψαν να εξερευνά τους χώρους διαμονής των μοναχών. Η εμπειρία της παιδικής της ηλικίας χαρακτηριζόταν από περιορισμούς -λαχταρούσε την αυτοδιάθεση που φαινόταν να προσφέρει η ενηλικίωση.

Στα 18 της δραπέτευσε από το πατρικό της σπίτι και παντρεύτηκε. Μέσα σε ένα χρόνο απέκτησε μια κόρη, αλλά το όραμα της ανεξαρτησίας που προσφερόταν από τον γάμο αποδείχθηκε παγίδα.

«Σκέφτηκα: αυτή δεν είναι η ζωή μου, να είμαι παντρεμένη και μητέρα». Ζήτησε διαζύγιο, άφησε την κόρη της στην προσωρινή φροντίδα της αδελφής της και μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει.

Μέσα από τις περιορισμένες επιλογές που είχε στη διάθεσή της –το ρόλο της συζύγου, της μητέρας, της υποχωρητικής οικιακής καταναλώτριας ή τη ζωή μιας σκανδαλώδους διαζευγμένης που θεωρούνταν σεξουαλικά διαθέσιμη– συνειδητοποίησε ότι ζούσε σε έναν κόσμο που δεν είχε σχεδιαστεί για τις δικές της ανάγκες.

Αντίθετα, ζούσε σε μια κοινωνία που της επέβαλε το σώμα της να είναι διαθέσιμο για σεξουαλική ευχαρίστηση, για τη γέννηση και την ανατροφή παιδιών, για τη φροντίδα και την ανατροφή.

Ούτε του πατρός, ούτε του ανδρός

Το 1967, σε ηλικία 27 ετών, αντικατέστησε το όνομα του συζύγου της, Βάλτραουντ Χέλινγκερ, με το ψευδώνυμο Βάλι Έξπορτ. Ένα λογοπαίγνιο με μια μάρκα τσιγάρων, γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, που αποτελούσε μια αποφασιστική απόρριψη των πατριαρχικών δομών.

Δεν θα ήταν γνωστή ούτε με το όνομα του πατέρα της, ούτε με αυτό του πρώην συζύγου της.

Το έργο της είχε ως στόχο να ανατρέψει τις δομές που την περιορίζαν –στον κινηματογράφο, στην τέχνη και στην ευρύτερη κοινωνία. Στο έργο «Action Pants: Genital Panic» (1969) περπατούσε ανάμεσα στις σειρές ενός κινηματογράφου τέχνης στο Μόναχο με την ηβική της περιοχή εκτεθειμένη στο ύψος των προσώπων των θεατών, ενώ κάλυψε τους τοίχους της Βιέννης με αφίσες της ίδιας να κρατά ένα όπλο, φορώντας παντελόνι χωρίς καβάλο.

Το στήθος της τής ανήκει

Για το Tap and Touch Cinema το 1968, κατασκεύασε ένα θέατρο μέσα σε ένα κουτί δεμένο στο στήθος της, προσκαλώντας τους περαστικούς να βάλουν το χέρι τους στο σκοτάδι και να αγγίξουν τα στήθη της, ενώ εκείνη τους παρακολουθούσε.

Το ντοκιμαντέρ της παράστασης αποκαλύπτει τη μεταβαλλόμενη δυναμική εξουσίας μεταξύ της Export και των ανδρών που δέχτηκαν την πρόσκληση. Ήταν λαμπρά ανατρεπτικό και ανησυχητικό.

Το μανιφέστο της του 1972 περιέγραφε πώς η σπίθα που άναψε η γυναικεία τέχνη θα μπορούσε να πυροδοτήσει κοινωνικές αλλαγές μεγάλης εμβέλειας. Καταλήγει τονίζοντας τη σημασία της τεκμηρίωσης και της τιμής της ζωής και του έργου όσων προηγήθηκαν, όπως πρέπει τώρα να κάνουμε και εμείς για εκείνη. «Το μέλλον των γυναικών θα είναι η ιστορία της γυναίκας».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: To έργο «From The Portfolio of Doggedness» / Φωτογραφία: Joseph Tandl/YouTube