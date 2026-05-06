Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste

Livre d’artiste, το: είναι ένα σπάνιο, συλλεκτικό βιβλίο-έργο τέχνης, που δημιουργείται από εικαστικούς καλλιτέχνες, συνδυάζοντας πρωτότυπα γραφικά με κείμενο. Είναι μια πολυτελής έκδοση που επιμελείται ο καλλιτέχνης, συχνά σε περιορισμένα αντίτυπα, όπου το βιβλίο ως αντικείμενο αποτελεί ολοκληρωμένη καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αυτόν τον κόσμο υπόσχονται να μας βάλουν οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου.

Το Art Project Space παρουσιάζει μία μοναδική συλλεκτική έκδοση με πρωτότυπα χαρακτικά και υπόσχεται να δώσει απαντήσεις σε μερικά βασικά ερωτήματα: Γιατί ένας καλλιτέχνης επιλέγει σήμερα να κάνει χειροποίητες εικόνες σε βιβλία και τι είναι ένα artist’s book; Πώς ένας ζωγράφος αφήνει τα πινέλα του για να κάνει χαρακτική; Και τέλος πάντων τι είναι όλα αυτά τα ανθρωπάκια με τους γάντζους και τα καπέλα;

Η έκδοση, περιορισμένη σε 20 μόλις αντίτυπα, περιέχει 10 πρωτότυπα χαρακτικά τυπωμένα σε Ιαπωνικό χαρτί Shiramine. Στο λεύκωμα εμπεριέχεται συνοδευτικό κείμενο της ιστορικού τέχνης Λουΐζας Καραπιδάκη.

Η ιστορικός τέχνης Λουΐζα Καραπιδάκη σημειώνει για το έργο του: «Το αποτέλεσμα είναι ένα σώμα έργων που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση της χαρακτικής και σε μια σύγχρονη, προσωπική εικονογραφία. Με έντονη χιουμοριστική διάθεση και επιτηδευμένη απλότητα, οι εικόνες παραμένουν καθαρές, ευανάγνωστες αλλά όχι απλοϊκές, άμεσες αλλά και πολυεπίπεδες. Ο θεατής καλείται να εισέλθει σε έναν κόσμο όπου η περιπέτεια δεν είναι μόνο αφηγηματική, αλλά πρωτίστως εικαστική εμπειρία».

Το νέο βιβλίο – έργο τέχνης του Νίκου Κυριακόπουλου με τίτλο: Πειρατές, συνεχίζει μία μεγάλη Ευρωπαϊκή παράδοση, αυτή του livre d’artiste.

Ποιος είναι ο Νίκος Κυριακόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1998-2004) με καθηγητή τον Δημήτρη Μυταρά. Έχει πραγματοποιήσει 9 ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στις Η.Π.Α. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Την παρουσίαση του λευκώματος θα κάνουν ο καλλιτέχνης Νίκος Κυριακόπουλος, η ιστορικός τέχνης Λουΐζα Καραπιδάκη και ο Παναγιώτης Δουδωνής, συνταγματολόγος, λέκτορας του Oriel College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Info

Παρουσίαση λευκώματος: Πέμπτη 7 Μαΐου 19:00-22:00

Το λεύκωμα θα εκτίθεται στην γκαλερί τις δύο επόμενες ημέρες:

Παρασκευή 8 Μαΐου: 12:00–20:00

Σάββατο 9 Μαΐου: 11:00–15:00

Που: Πολυχώρος Art Project Space (Φαλήρου 66, Αθήνα, Πλησίον ΕΜΣΤ | Σταθμός Metro FIX | τηλ. 211 7504180)

Είσοδος ελεύθερη