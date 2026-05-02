Ο Άντι πριν τον Γουόρχολ – Τα άγνωστα έργα, η φτώχεια, το πλιγούρι βρώμης

Κάποτε, στην εποχή του αμερικανικού ονείρου, μπορούσες να αγοράσεις έναν γνήσιο Άντι Γουόρχολ με το μέτρο. «Δεν τσαλακώνεται, έχει προ-συρρικνωθεί, πλένεται εύκολα, δε χρειάζεται μαλακτικό» υποσχόταν μια διαφήμιση που δημοσιεύτηκε το 1956.

Το «Happy Bug Day» ήταν ένα βαμβακερό ύφασμα με τυπωμένο σχέδιο που σχεδίασε ο Γουόρχολ και διατίθετο σε πέντε χρωματικές παραλλαγές στην τιμή των 93 σεντ το μέτρο, με επιπλέον 10 σεντ για κλωστή σε αντίστοιχο χρώμα.

Αυτό το ύφασμα, συνέχιζε η διαφήμιση, είναι κατάλληλο για φορέματα, φούστες, μπλούζες, παιδικά ρούχα και διακόσμηση σπιτιού.

Πρώιμες υποσχέσεις

Πριν ο Γουόρχολ γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο, ήταν ένας καθημερινός νεαρός από το Χίκσβιλ, που κυκλοφορούσε με λεωφορείο. Το 1949, ο 20χρονος απόφοιτος καλών τεχνών έφτασε στη Νέα Υόρκη με το νυχτερινό λεωφορείο της Greyhound από το Πίτσμπουργκ.

Εκείνη τη χρονιά, ένας εκδότης περιοδικού του ζήτησε μια συνοπτική βιογραφία. Ο Γουόρχολ τον απέφυγε: «Η ζωή μου δεν θα γέμιζε ούτε μια ταχυδρομική κάρτα. Γεννήθηκα στο Πίτσμπουργκ το 1928 (όπως όλοι οι άλλοι σε ένα χαλυβουργείο).

»Αφήστε το ιστορικό -γονείς μετανάστες από τα Καρπάθια Όρη, βρωμιά, φτώχεια, πλιγούρι βρώμης, αμήχανες σχολικές μέρες, πρώιμες υποσχέσεις».

Κατσαρίδες στις γωνίες

Ο Γουόρχολ υπομίσθωσε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Λόουερ Ιστ Σάιντ. Το «ατελιέ» του ήταν ένα τραπέζι τοποθετημένο πάνω από μια μπανιέρα με πόδια σε σχήμα πέλματος ζώου.

Κάθε βράδυ, κατσαρίδες σέρνονταν στις γωνίες. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, καθώς ο Γουόρχολ προωθούσε το πορτφόλιό του από γραφείο σε γραφείο, κάποιο έντομο εμφανιζόταν μέσα από τις σελίδες.

Μια από τις πρώτες εκδότριες, η Τίνα Φρέντερικς, καλλιτεχνική διευθύντρια στο Glamour, σκέφτηκε ότι τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. «Μπορείς να σχεδιάσεις κάτι πιο πρακτικό, πιο εμπορικό;» ρώτησε. «Μπορώ να σχεδιάσω οτιδήποτε», ήρθε η απάντηση. Και έτσι αποδείχθηκε.

Τα πάντα και γρήγορα

Ο Γουόρχολ μπορούσε να σχεδιάσει τα πάντα και, ακόμα καλύτερα από την άποψη των εκδοτών και των διαφημιστών, μπορούσε να το κάνει γρήγορα. Τα επόμενα χρόνια ήταν εκπληκτικά παραγωγικά.

Σχεδίαζε για τα περιοδικά Glamour, Harper’s Bazaar, Town and Country, Sports Illustrated και για την εφημερίδα The New York Times. Εικονογράφησε φυλλάδια, εξώφυλλα βιβλίων, εξώφυλλα δίσκων, ευχετήριες κάρτες, βιτρίνες και τέντες, ακόμη και τα σουπλά για το καφέ ενός πολυκαταστήματος.

Ζωγράφισε εκατοντάδες γόβες, μπότες και brogue για το κατάστημα υποδημάτων I Miller. Έγινε επίσης ένας παραγωγικός σχεδιαστής υφασμάτων. Το Happy Bug Day, ένα χαρούμενο σμήνος από πεταλούδες, σκαθάρια, τριζόνια και νυχτοπεταλούδες (χωρίς κατσαρίδες), ήταν το bestseller του.

Τα παραμελημένα υφάσματά του

Τα υφάσματα του Γουόρχολ έχουν παραμεληθεί κάπως. Αξίζουν μόλις μια παράγραφο στην τεράστια και εξαιρετικά διασκεδαστική βιογραφία του καλλιτέχνη, 1.000 σελίδων, του Blake Gopnik.

Ωστόσο ένα νέο βιβλίο, το Andy Warhol: The Complete Textiles and Fashion του επιμελητή και συλλέκτη τέχνης Paul Maréchal, έδωσε επιτέλους στα υφάσματα του Πάπα της Ποπ τα 15 λεπτά φήμης τους.

Υφασματάς από τους λίγους

Μία από τις πρώτες παραγγελίες του Γουόρχολ, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ήταν μια διαφήμιση για μια εταιρεία υφασμάτων της Φιλαδέλφειας. Αυτή ήταν σχεδόν σίγουρα η αρχή της καριέρας του στον τομέα των υφασμάτων.

Ένα από τα πρώτα υφάσματα που δημιούργησε, το «Tumbling Clown on Horses», ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικη κάρτα. Το μοτίβο που μοιάζει με καρουσέλ οφείλει κάτι στο ζωοτρόπιο του 19ου αιώνα, μια κυλινδρική συσκευή στην οποία μπορούσαν να τοποθετηθούν μια σειρά εικονογραφημένων εικόνων που φαινόταν να κινούνται καθώς ο κύλινδρος περιστρεφόταν.

Μεταμορφωμένο σε μια φουσκωτή φούστα της δεκαετίας του 1950 και φορεμένο σε έναν χορό ροκ εν ρολ, το ύφασμα θα δημιουργούσε, καθώς κινούνταν, την ψευδαίσθηση ότι κλόουν έκαναν τούμπες πάνω σε άλογα.

Αντίο σιδέρωμα

Οι γυναίκες που φορούσαν φόρμες τύπου «Rosie the Riveter» ενώ εργάζονταν σε εργοστάσια πολεμικού υλικού και ναυπηγεία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν στον τρόπο ντυσίματος των μητέρων τους.

Η αγορά των φθηνών υφασμάτων με τυπωμένα μοτίβα, που πλένονταν και φοριούνταν εύκολα, γνώρισε μεγάλη άνθηση.

«Δεν χρειάζεται σιδέρωμα ή σιδερώνεται ελάχιστα όταν στεγνώνει κρεμασμένο χωρίς στύψιμο», υποσχόταν η διαφήμιση που συνόδευε τη σειρά «Happy Bug Day».

«Καινοτόμα υφάσματα»

Τα πρώτα υφάσματα του Γουόρχολ εγκατέλειψαν τα chintz και τα καρό. Τα μοτίβα του, σε στυλ ποπ αρτ, μετέτρεπαν σε μαγικά αντικείμενα της καθημερινότητας: κουμπιά και σκουπόξυλα, στυλό και μπουκάλια αρώματος, εργαλεία κήπου και ρολόγια τσέπης.

Ένα βαμβακερό ύφασμα με τύπωμα που από μακριά έμοιαζε με απλές ρίγες, όταν το κοίταζε κανείς από κοντά, αποκαλυπτόταν ως μια σειρά από στοιβαγμένες μεζούρες και χάρακες.

Στα μάτια μας, ένα φόρεμα φτιαγμένο από τα μοτίβα Pretzels ή Ice Cream Cones (και τα δύο του 1964) μοιάζει λίγο καρτουνίστικο, αλλά τα «καινοτόμα υφάσματα» αποτελούσαν μια αναπτυσσόμενη αγορά.

Σχεδόν την ίδια εποχή που ο Αμερικανός καλλιτέχνης Γουέιν Τιμπό ζωγράφιζε παγωτά σάντουιτς και φέτες καρπουζιού, ο Γουόρχολ τύπωνε τα ίδια μοτίβα. Και οι δύο είχαν μια προτίμηση για γυαλιστερά και γλυκανάλατα μήλα καραμέλας.

«Αν και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φορέσω μια φούστα ραμμένη από το έργο του Γουόρχολ Potted Plants (περ. 1958) -θυμίζει υπερβολικά τους Bill and Ben- τα λουλουδάτα μοτίβα του Γουόρχολ θα μπορούσαν να φορεθούν ακόμα και σήμερα» σχολιάζει η Laura Freeman στους Times.

Πολύπλοκη απλότητα

Μία από τις πρώτες συνεργασίες του Γουόρχολ ήταν με τη Balmoral Looms, μια μάρκα για την οποία δημιούργησε εννέα floral σχέδια, με μοτίβα που σέρνονται και περιπλέκονται, αντλώντας έμπνευση από το στυλ αρ νουβό.

Τα έργα του «Nasturtiums», «Water Lilies», «Lilies» και «Philodendrons» (περ. 1959) συνδυάζουν μια ποπ παλέτα με ένα κομψό, ελικοειδές επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Τα μοτίβα του Γουόρχολ μπορεί συχνά να φαίνονταν αφελή -απλό περίγραμμα, με ελάχιστο βάρος ή σκιά- αλλά η διάταξη των κοχυλιών, των αστεριών και των αχινών του, για παράδειγμα, ήταν συχνά εξαιρετικά περίπλοκη. Πώς στο καλό κατάφερνε κανείς να ευθυγραμμίσει τις ραφές;

Ο φεμινιστής Γουόρχολ

Μπορεί τα υφάσματα να θεωρούνταν ευρέως ως μια γυναικεία και, ως εκ τούτου, δευτερεύουσα ασχολία -ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που ο Τζάκσον Πόλοκ, ο Βίλεμ ντε Κούνινγκ και άλλοι άνδρες της δράσης ασχολούνταν με τεράστιους αφηρημένους καμβάδες και τίποτα τόσο «τακτοποιημένο» όσο μια επανάληψη- αλλά ο Γουόρχολ δεν το έβλεπε έτσι.

Σημείωσε ότι η «γυναικεία τέχνη» των υφασμάτων είναι «άλλη μια απόδειξη ότι οι γυναίκες είναι οι σημαντικότερες καλλιτέχνιδες του κόσμου».

Τόσο απλά, γρήγορα και τυχαία

Οι πρώιμες ασκήσεις του Γουόρχολ στην επανάληψη θα επηρεάσουν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του: τον Έλβις Πρίσλεϊ, τη Μέριλιν Μονρόε, τα μπουκάλια της Coca-Cola.

Άρχισε να «κάνει μεταξοτυπίες» τον Αύγουστο του 1962. «Με τη μεταξοτυπία», εξήγησε, «διαλέγεις μια φωτογραφία, την μεγεθύνεις, τη μεταφέρεις με κόλλα πάνω σε μετάξι και μετά περνάς μελάνι από πάνω της, έτσι ώστε το μελάνι να περάσει μέσα από το μετάξι αλλά όχι μέσα από την κόλλα. Με αυτόν τον τρόπο παίρνεις την ίδια εικόνα, ελαφρώς διαφορετική κάθε φορά. Ήταν όλα τόσο απλά -γρήγορα και τυχαία. Ήμουν ενθουσιασμένος με αυτό».

Γραβάτες από τους καμβάδες του

Μία από τις πρώτες του σειρές αναπαρήγαγε τις συσκευασίες των κουτιών Brillo. Για μια έκθεση το 1964, ο Γουόρχολ τύπωσε τις εικόνες Brillo σε ελαφρύ καμβά και μετέτρεψε τον καμβά σε φορέματα για δύο φίλες του, ώστε να τα φορέσουν στο πάρτι που ακολούθησε.

Θα έκανε το ίδιο και την επόμενη χρονιά με τα κουτιά σούπας Campbell’s. Στους άνδρες φίλους του έδινε μερικές φορές ως δώρο μια «γραβάτα» -μια λωρίδα κομμένη από την άκρη ενός από τους καμβάδες του, με ακατέργαστη άκρη και ξεραμένη μπογιά.

Η μετάβαση στο άπειρο

Ο Γουόρχολ δεν δημιούργησε ποτέ ξανά υφάσματα τόσο προφανώς όμορφα, χαρούμενα και εμπορικά όσο τα μοτίβα που σχεδίασε τη δεκαετία του 1950, όταν πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και ζούσε με το ζόρι ως ελεύθερος επαγγελματίας καλλιτέχνης.

Το 1972, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Χάλστον έστειλε μοντέλα στην πασαρέλα ντυμένα με κρεπ ντε σιν με το μοτίβο «Flower» του Γουόρχολ.

Αν είχες τα χρήματα, μπορούσες να αγοράσεις ένα φόρεμα Γουόρχολ στη μπουτίκ Χάλστον στην East 68th Street, αλλά δεν μπορούσες πλέον να παραγγείλεις πέντε μέτρα βαμβακερό ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα -με κλωστές που ταιριάζουν- και να το ράψεις στη ραπτομηχανή Singer στο σπίτι.

*Το βιβλίο Andy Warhol: The Complete Textiles and Fashion του Paul Maréchal κυκλοφορεί στις 12 Μαΐου

