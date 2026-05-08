Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Art 08 Μαΐου 2026, 17:30

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Τι κρύβει ένα φιλί; Πολλά. Οικειότητα, έλξη, σιγουριά, αγάπη –το φιλί είναι ένας ακατέργαστος και πρωτόγονος τρόπος αναζήτησης αυτής της φευγαλέας ανθρώπινης σύνδεσης.

Μετά την πανδημία, η πράξη του φιλιού έγινε πιο ζωτική από ποτέ. Συνδυασμένη με προσοχή, συνόψιζε μια κοινή εμπιστοσύνη σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Είναι μια αλλαγή που συναρπάζει τη γεννημένη στη Σουηδία και εγκατεστημένη στο Λος Άντζελες μουσική καλλιτέχνιδα Tove Lo και τον φωτογράφο Kenny Laubbacher, οι οποίοι αποτύπωσαν περισσότερες από 600 αυθόρμητες στιγμές ανθρώπων που φιλιούνται κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Dirt Femme» της Tove Lo το 2023.

Image credit: Tove Lo and Kenny Laubbacher x Baron

Ένα επίπεδο έκστασης

Το The Kiss Book, που απαθανατίστηκε σε 15 χώρες και 18 πόλεις, καταγράφει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης προς το πλήθος των θεατών της περιοδείας να φιληθούν.

«Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν αμέσως μετά την πλήρη επανέναρξη της κανονικής ζωής μετά την πανδημία, όταν το φιλί και ο χορός μέσα σε ιδρωμένα πλήθη εξακολουθούσαν να φαίνονται σουρεαλιστικά και λίγο απαγορευμένα» λέει το δίδυμο.

«Αυτό πρόσθεσε ένα επίπεδο έκστασης σε αυτές τις στιγμές και μπορείς να νιώσεις αυτή την ενέργεια στις φωτογραφίες».

Μετά την πανδημία, η πράξη του φιλιού έγινε πιο ζωτική από ποτέ. Συνδυασμένη με προσοχή, συνόψιζε μια κοινή εμπιστοσύνη σε ένα ασταθές περιβάλλον

Image credit: Tove Lo and Kenny Laubbacher x Baron

Η στοργή παίρνει μορφή

Οι φωτογραφίες είναι ένα μίγμα από χέρια, πρόσωπα και αγκαλιές. Υπάρχουν ζευγάρια, τρίο, παρέες φίλων και, περιστασιακά, κάποιος παραπονεμένος θεατής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η στοργή παίρνει μορφή μέσα από το παιχνιδιάρικο και το παθιασμένο ένστικτο.

Με το αδιάκοπο ζουμ τους σε μια στιγμή που συνήθως είναι ιδιωτική, οι φωτογραφίες είναι πάντα συγκινητικές.

Το βιβλικό κόκκινο

Οι σχεδιαστές του βιβλίου, ο δημιουργικός διευθυντής Charlie Twaddle και ο Samuel Burgess Johnson, συνυφαίνουν αυτά τα διαχρονικά στοιχεία μέσα από το σαγηνευτικό κόκκινο σχεδιασμό του.

Λένε: «Η επιλογή του κόκκινου ως χρώματος λειτουργεί ως σύμβολο της σάρκας, ενώ τα κόκκινα άκρα των σελίδων αντανακλούν τη βιβλική έννοια της πρωτογενούς αμαρτίας σε μια κοινωνία “μετα-αποστασιοποίησης”».

Αντί επιλόγου: «Φίλα με ξανά», λέει, μεθυσμένος και ανόητος. «Φίλα με μέχρι να το βαρεθώ» -Χόλι Μπλακ, Ο Κακός Βασιλιάς


*The Kiss Book κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Baron Books

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

